Sotero Rey Sevillano, líder vecinal de El Muselín: De, por y para su barrio

Cuando uno se cruza por primera vez con Sotero Rey puede parecer que, con esa cara de tener malas pulgas, se está ante un tipo que no se anda con chiquitas. Pero los que más conocen al líder de los vecinos de El Muselín saben que es todo fachada. Bastan menos de dos minutos para darse cuenta de que este gijonés de 69 años es un buenazo de los que casi ya no quedan. Un hombre afable, que pronto empezará a preguntar por este asunto o por el otro, que gastará alguna broma con coña marinera y que, en el caso de que le devuelvan el chiste, responderá con una carcajada reconciliadora con la humanidad. De Sotero Rey se pueden decir muchas cosas. Que fue maestro industrial, sindicalista, luchador de izquierdas, jubilado de El Musel y aficionado a ultranza del Sporting. Pero por resumir: es un paisano con todas las letras. De los que, si te dan su palabra, no la rompen.

Acaba de renovar como presidente de la asociación "Muselín Vivo". Es un hombre que vive por y para el barrio en el que nació, creció, estudió y en el que reside. Como presidente vecinal recuerda a su etapa de sindicalista. Una "mosca cojonera", dicen los que más le conocen. Un hombre entregado a la lucha. Empeñado en defender sus ideas y al compañero. Que sabe estar cuando toca detrás de la barricada, de la pancarta o, si llega el caso, de la "pancartona". Precisamente, lo de colocar una gran lona en contra de la planta de pirólisis fue idea suya. La lucha contra la contaminación que padece el barrio es una de sus obsesiones. Quizás piensa que ya bastante castigado está El Muselín como para encima tener que tragar con más polución. Y es que Sotero Rey fue, cuentan sus más cercanos, revolucionario desde bien jovencito. Estudió en las antiguas escuelas de El Muselín. Luego se sacó el título de maestro industrial. Pero toda su vida profesional estuvo en el puerto. Lleva El Musel en la sangre. Trabajó en la histórica Juliana y terminó como jefe de personal en una subcontrata encargada del mantenimiento de la Ebhi. Con el puerto tiene una relación de amor odio por el tema de la contaminación. Pero aunque lleva ya tiempo jubilado, todas las mañanas lo primero que hace cuando se levanta es abrir la ventana y mirar hacia El Musel. Le dicen, de broma, que en el puerto no se mueve una rata sin que él se entere. Con amor a sus raíces recuerda con cierta rabia aquellos tiempos oscuros en los que se quiso borrar del mapa a El Muselín. Ahora, con otro contexto, sigue luchando por devolver el esplendor perdido a una zona que se ha ido quedando con el paso de los años sin ningún bar y sin ningún comercio. Pero no sin vida. Eso nunca. Porque Sotero Rey, como muchos vecinos del barrio, se afanan por ser una piña. Esa es una de las ideas que el líder vecinal trata de transmitir a sus compañeros. Estar todos para todos, quizás porque sabe que en El Muselín, como para no, últimamente las cosas han estado o cuesta arriba o cuesta abajo. En su periplo al frente de la asociación ha conseguido logros muy reseñables. De los más llamativos ha sido la apertura del local vecinal, el primero que tiene el barrio desde hace décadas. Y el segundo es popular concurso de decoración de fachadas navideñas que, tras dos ediciones, ya se ha convertido en un clásico imprescindible de las fiestas de Gijón. Un concurso, que, por cierto, el año pasado ganó Noemí García, una de sus sobrinas. Y con toda la justicia del mundo. Esta casualidad le costó más de una broma en las calles del barrio, que conoce como la palma de la mano. Le dijeron que había habido tongo. Pero se lo dijeron de chiste porque todos los que le tratan saben que es muy complicado enfadarse con él. Casado y con dos hijos, más otros dos de su mujer, Josefa Pastur, otra aborigen de El Muselín, su gran afición es el cuidado de los animales. Tiene perros, varias razas de gallinas, conejos y hasta en tiempos patos. Y es que así es Sotero Rey. Un hombre firme, de los que se implican con los demás. Un hombre que tiene algo más grande que su estatura. El corazón.