El perro de Djuka juega en la Champions: "Leo", un crack en Espacio Mascotas

Uros no es el único crack de la familia Djurdjevic. "Leo", el perro del delantero del Sporting, también va para estrella. Con solo un año, este pastor australiano se llevó ayer varios trofeos en los concursos caninos de Espacio Mascotas, el gran evento de animales de compañía que puso el broche de oro en el recinto ferial "Luis Adaro" con otro éxito de participación y público. El can de la familia Djurdjevic se alzó victorioso en la categoría que englobaba a otros perros de su raza y también en la del grupo de pastores. En la ronda final quedó lejos de las primeras posiciones. Una actuación que, para la edad que tiene, no está nada mal. Uros Djurdjevic vivió junto a su mujer, sus dos hijos y con el equipo que se encarga de su perro todo el acontecimiento. "Le decimos que ‘Leo’ está jugando ahora mismo la Champions League", explica Borja Monestina, el adiestrador del can del serbio.

La octava edición de Espacio Mascotas volvió a concitar un gran interés entre los gijoneses. La cita ya es un clásico de estas fechas y reúne en el recinto ferial a decenas de criadores. Los concursos fueron el plato fuerte de la jornada, pero hubo también un desfile de perros procedentes de las 16 protectoras de animales que participaron en esta edición. Además de actividad hostelera y comercial, la tarde contó con charlas y talleres sobre diferentes temáticas, amén del espacio felino, la mejor opción para los amantes de los gatos. Una de las charlas más llamativas fue sobre la situación de los galgos. La expectación con los concursos caninos fue máxima. Uros Djurdjevic y su familia presenciaron la cita desde por la mañana. El delantero del Sporting fue uno más en el recinto ferial Luis Adaro. Recibió, claro, muchas muestras de cariño por su posición en el conjunto rojiblanco. "Leo", su perro, recibe mil atenciones. El animal se lo compró a Manuel Ampudia, un reputado criador que tiene su sede en Villaverde de la Marina, en el concejo de Villaviciosa. "Confía mucho en nosotros para que se lo eduquemos", relata Ampudia, también presente en el recinto ferial junto a la familia del delantero rojiblanco. La clave con esta clase de perros, explican, está en el cuidado de su pelo. De esto lo sabe todo Yohanna Mesa, su peluquera. "Requiere un corte correcto y adecuado con la raza", cuenta la mujer. "Detrás de todo esto hay mucho trabajo", apostilla Borja Monestina, el adiestrador. "Queremos que el perro llegue a ser algún día campeón de España", añade. "Leo", que se llama así, explican, por el astro argentino Leo Messi, es aún un can joven y con mucho recorrido. "Somos como un equipo. Le decimos a Djuka que estamos jugando la Liga de Campeones", dice Monestina, que recientemente estuvo en Nueva York compitiendo en otro concurso y que se recorre todo el mundo a cuenta de las competiciones caninas. Pero a parte de la pericia de "Leo" la tarde en el recinto ferial dio para mucho más. Muchos canes se pusieron delante de los jueces para evaluar sus actitudes y tratar de llevarse un trofeo a casa. Uno que llamó especialmente su atención fue "Goyo", un gran danés al que lo de "gran" se le queda pequeño. Con apenas 19 meses ya pesa cerca de ochenta kilos. Quedó ayer campeón de su grupo. "Esta clase de canes son perros falderos. Necesitan mucho a su dueño. Son muy, muy buenos", cuenta Noelia García, su dueña. "Este tipo de concursos vienen muy bien porque mueven mucha gente, gustan mucho a los niños y conoces otras razas", apostilla la mujer. Y, además de todo eso, tienen el atractivo de descubrir futuras promesas como "Leo", el perro de los Djurdjevic que, como Uros, está llamado a hacer cosas muy grandes en Gijón.