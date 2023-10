"Nos vendría bien una ayuda institucional para mantener este bien cultural"

Manuel Robles es el actual rector de la Basílica del Sagrado Corazón. Llegó a la Iglesiona en 2018 procedente de la parroquia de Tazones, en Villaviciosa. Es el cuarto rector desde que la Santa Sede le concedió hace 20 años al templo el título de basílica menor, tras Julián Herrojo, Álvaro Fueyo y Víctor Cedrón. Robles analiza el estado del templo, resalta la importancia que tiene para la ciudad y lanza un mensaje también a las instituciones para estrechar vínculos y profundizar en colaboraciones para el futuro.

–Cumple cinco años en la Basílica del Sagrado Corazón como rector. Haga balance.

–Que el Obispo contase conmigo para darme este destino fue un detalle de confianza y de agradecimiento. La labor que estamos haciendo aquí en la Basílica es de atención a la gente, con las confesiones y misas, que tenemos tres diarias. También tenemos grupos funcionando, como la Hermandad de las Águedas y la del Sagrado Corazón; o un grupo de militares cristianos. La Basílica tiene una labor bonita, interesante. Y es necesaria en una ciudad como Gijón. En las parroquias, como solo hay en la mayor parte de los casos un sacerdote, no es fácil llegar a todos los frentes. Aquí tengo un par de sacerdotes, Manuel Álvarez y Javier Vilumbrales, que en esta labor de atención personal a la gente me ayudan, porque sino para un solo sería imposible.

–¿Qué supone para la ciudad la Basílica? ¿Cree que se reconoce lo suficiente?

–La Basílica se puede decir que es uno de los iconos de Gijón. La gente habla de El Molinón, La Escalerona e incluye a la Basílica. Considero que es una referencia espiritual. Es verdad que quizás más para la gente que tiene una cierta edad, y que ha ido cultivando la vida cristiana. Para la gente más joven quizás sea menos referencia, porque ya no ha participado en ejercicios, jornadas o encuentros, y ahora la educación es mucho más distinta que hace 40 o 50 años. Estamos haciendo una labor por los colegios y queremos que la gente joven conozca la Basílica, lo que tiene dentro, a nivel de arquitectura, pintura o escultura, que merecen la pena. La Basílica, desde el punto de vista arquitectónico y artístico no deja de ser un edificio de lo mejor que tiene Gijón. Merece la pena que entre todos se reconozca y se pueda disfrutar, porque es un activo.

–¿En qué estado se encuentra actualmente?

–Hemos hecho labores del mantenimiento, hemos ido arreglando los tejados y la terraza. Lo del tejado llevaba tiempo sin hacerse. Mientras que la terraza el problema es que con el clima de Asturias le afecta mucho la lluvia y mantenerla limpia y al día sin goteras, es algo complicado. Nos gustaría ahora mejorar y limpiar las vidrieras, les está llegando el momento, especialmente a las tres centrales, que están en un estado deficiente, y hay que arreglarlas porque se corre el peligro de que se vengan abajo. No me marco plazos para hacerlo, pero llega el invierno y es mejor plazo hacerlo cuanto antes, es urgente. El mantenimiento de la Basílica no es nada sencillo. Los arreglos cuestan mucho dinero, porque los trabajos artesanales cuestan mucho dinero.

–¿Existe algún tipo de colaboración o ayuda por parte del Ayuntamiento?

–Las relaciones que tenemos con las instituciones son buenas. A nivel de ayuda económica tanto el Ayuntamiento como el Principado hicieron un gran esfuerzo cuando la última reforma. En el futuro estaría bien contar con una ayuda institucional para el mantenimiento de este bien cultural. Y desde ese punto de vista, a nivel cultural, sería bueno que hiciésemos cosas en conjunto. Ya organizamos conciertos junto al Ayuntamiento por ejemplo.

–Se cumplen veinte años del título de basílica menor. ¿Qué importancia tiene?

–Para una ciudad siempre tiene mucha. Es el reconocimiento de un edificio histórico, con un gran valor. Y a nivel artístico lo mismo. Porque es un edificio modernista, proyectado por los discípulos de Gaudí, y dentro de la ciudad es realmente de lo mejor que tiene por su arquitectura y vidrieras. Y que la Santa Sede reconociese una iglesia de Gijón es para estar agradecido.

–El espacio de residencia, que hace 20 años se reformó con el fin de que pudiese ser casa sacerdotal, ¿se podrá recuperar en algún momento?

–La residencia tiene ocho habitaciones. Se consideró como casa sacerdotal, pero cuando se inauguró la vida era distinta. Ahora los sacerdotes viven la mayoría de ellos con sus familias. Vivir aquí significa valerse por sí mismo, porque tener un personal especializado es inasequible, no entra dentro de nuestras posibilidades. Cuando se hizo quizás deberían haberse dispuesto unas habitaciones algo más grandes, porque están bien para pasar unos días o un tiempo, pero para de continuo no.

–Le tocó estos años afrontar la recuperación del Sagrario y del Cristo.

–Me atribuyeron a mí algo del mérito, pero el que lo consiguió realmente fue el Arzobispo Jesús Sanz Montes. Ha sido muy importante traerlo de vuelta. Los Jesuitas lo llevaron a su momento a Burgos, pero para ellos eran unos desconocidos. El Cristo tiene unas características muy buenas, con un gran valor artístico, y recuperar estas dos piezas tan queridas por la gente de Gijón fue una gran alegría.

–¿Qué más grupos se encuentran en la Basílica?

–Tenemos un grupo de mujeres de la Adoración Nocturna, un pequeño grupo de monaguillos, y un grupo de Juan Pablo II, que fue el que erigió en Basílica esta iglesia del Sagrado Corazón. Las Águedas se preocupan mucho de la fiesta, me ayudan como voluntarias y también a lo largo del año preparan alguna conferencia y descubren la figura de Santa Águeda y la importancia que tiene la mujer en la iglesia. Los militares es un grupo de oración, de militares, la mayoría están jubilados, pero están representados tierra, mar y aire. Se reúnen todos los meses, y lo que suelen hacer es tratar temas de formación y fomentar la adoración al Sagrado Corazón de Jesús. También tenemos grupos de teología para laicos, que organiza el Instituto Juan Pablo II del Arzobispado.