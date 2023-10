"Hay que plantar más árboles, es lo más eficiente contra el cambio climático"

Ingeniero agroambiental, Juan Carlos Martínez dijo adiós el pasado 24 de junio a más de treinta años de trabajo en el Ayuntamiento desde el puesto de jefe del Servicio de Parques y Jardines. Hoy, a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio e invitado por la Sociedad Cultural Gijonesa, disertará sobre "Repensar y renaturalizar los espacios públicos: qué espacio público queremos, qué espacio público necesitamos".

–Distingue entre querer y necesitar, ¿no se debería querer lo que se necesita?

–Eso debería ser, pero yo creo que la gente no quiere lo que verdaderamente necesita. Yo quiero reflexionar sobre los condicionantes que nos hacen tener un modelo de ciudad determinado y abrir la reflexión hacia dónde debemos ir. Ahora mismo la clave está en la emergencia climática y es algo pasa con una levedad, a veces abrumante.

–Después de este verano aún cree que alguien niega la emergencia climática?

–Mayoritariamente no hay una conciencia real climática. Es evidente. Si la hubiera la gente estaría haciendo cosas distintas de lo que hace ahora, que es, básicamente, no hacer nada.

–¿Por gente se refiere a la ciudadanía o a los políticos?

–En general. Los políticos actúan en función de lo que creen que les va a resultar rentable en votos respondiendo a los deseos de los ciudadanos. Hay pronunciamientos al más alto nivel, de la ONU por ejemplo, y nadie actúa en consecuencia. Las ciudades tienen que prepararse para situaciones complejas que no es que vayan a venir, es que están aquí. No se escucha a la comunidad científica que nos está diciendo que se rebasan todos los límites habidos y por haber.

–¿Cómo está Gijón en ese contexto?

–Gijón es una ciudad muy compacta lo que puede ser un problema pero también una ventaja. Puede ser una ciudad menos atractiva pero más eficiente, por ejemplo en que se consume menos territorio. Y Gijón tiene todavía unos alrededores interesantes desde el punto de vista de que no está excesivamente construida. Pero eso no es suficiente. Hay que tener un modelo que haga más habitable esa ciudad compacta y ese modelo pasa por la verdificación, por la naturalización urbana. Hay que hacer más verde la ciudad y una ciudad más verde es una ciudad resiliente y que se adecuará más al cambio climático. Este verano las zonas arboladas fueron un refugio climático. La gente no se sentaba al sol sino que buscaban ese refugio. Una imagen que no se tenía de Gijón, que se tenía más de Castilla.

–¿El plan director de naturalización urbana para los próximos 20 años fija los mimbres de ese cambio a impulsar en Gijón?

–Gijón tiene el instrumento, que es además consecuencia de un trabajo de 30 años. Un instrumento al que se debería dotar de recursos y desarrollar.

–Recursos. ¿Es el problema?

–A lo mejor hay que reorientar los recursos. Ver en qué queremos gastar el dinero y fijar las prioridades, y estamos hablando de una emergencia climática.

–¿Menos comisarías y pabellones deportivos y más árboles?

–Plantar árboles sería clave pero no plantarlos de cualquier manera. A la hora de tomar decisiones para priorizar inversiones es fundamental una reflexión ciudadana y colectiva.

–¿Le parece positivo que haya una movilización ciudadana para que el "solarón" sea parque?

–Me parece interesante pero minoritaria como todas las movilizaciones en este tipo de cuestiones. La exigencia de transformación de la ciudad debería estar en el ADN de la ciudadanía y no lo está porque se trata del tema con una enorme banalidad. En el "solarón" se necesita un bosque urbano. Se habla de colocar allí equipamientos deportivos. Esos los hay en todos lados. Lo que hay que hacer es plantar árboles que son lo más eficiente contra el cambio climático.

–La sensación es que Gijón tiene mucha zona verde.

–Nunca es suficiente. Gijón es una ciudad complicada para plantar árboles y, además, tiene un problemón gordísimo: la contaminación industrial. Es evidente que el verde contribuye a paliar eso pero lo que hay que hacer es intervenir sobre la industria y que cumpla la normativa.

–Eso para algunas es abrir el debate entre si es mejor respirar bien o tener trabajo.

– Hay que pensar... ¿queremos cáncer o lentejas? Tal vez se pueden consumir lentejas de otra manera sin que la gente se muera de cáncer. La realidad de esa incidencia está avalada por estudios científicos. Igual que los niveles de contaminación son públicos, todo el mundo sabe lo que pasa y no se hace nada, absolutamente nada. Hay una minoría de gente preocupada que hace algo, mucha gente que se inhibe, que le da igual, u hasta alguna que lo justifica con el que de qué vamos a vivir entonces.

–El proyecto "Gijón ecoresiliente" es microcirugía en renaturalización urbana?

–Es un proyecto con un alcance muy grande, el que más puntuación sacó de todos los que se presentaron a la Fundación Biodiverdidad. Además de esa parte de ejecuciones que ahora salen a licitación, está la parte de investigación con los tecnosuelos, la medición de la biodiversidad o el secuestro del carbono. Y una parte de de participación ciudadana, de interactuar con la gente, que también es fundamental.