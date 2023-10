El bipartito de Foro y PP seguirá adelante con la subida del 30% del precio por la recogida de basura que el presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, planteó para el año que viene y que salió adelante por mayoría en el consejo de administración de la empresa. La alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, no solo defendió ayer la subida –"eso no es decisión del Ayuntamiento, esto hay que repercutirlo por ley", concretó–, sino que cargó contra la izquierda por no haberla sacado adelante el año pasado. El PSOE e IU hicieron la misma propuesta ante la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 del nuevo impuesto por llevar residuos no reciclados al vertedero y toda la oposición votó en contra. Incluidos los actuales socios del gobierno municipal.

Fue Moriyón quien criticó que la falta de esa subida obligase al Ayuntamiento a ejecutar este año modificaciones por 3,6 millones para transferir ese dinero a Emulsa como pago por el incremento de su factura en Cogersa. Y fue quien culpó de ello a la izquierda. "Con los votos de Podemos podían haberlo sacado adelante. Así que la responsabilidad es de la izquierda. Son ellos los que hablan todo el día de subir los impuestos para mantener los servicios públicos. Desde la derecha tenemos claro que los impuestos sostienen los servicios pero eso no nos exime de hacer una gestión adecuada y no despilfarra. Esa es la diferencia entre derecha e izquierda", concretó la Regidora, antes de confrontar ese desacuerdo –el anunciado voto en contra de Podemos fue lo que llevó al gobierno del PSOE e IU a retirar en bloque su propuesta de ordenanzas fiscales para 2023 e ir directos a la prórroga– con la capacidad de las tres fuerzas de la izquierda para unirse "en otras tropelías. Tipo ‘cascayu’, tipo pegatinas ambientales". Incluso ironizó con la flexibilización de los principios en años electorales. El incremento de la tasa de recogida de basuras es de 3,5 euros al bimestre para las cuotas domésticas, 4,3 euros en las industriales y 105 para grandes productores y se concreta en 1,4 euros en la denominada tarifa reducida. Una subida del 30% en la cuota doméstica y el 33% en el resto. El incremento supone, en el cómputo total de un año, pasar de pagar 69 euros a pagar 90 para las familias. La anualidad de la cuota industrial pasa de 78 a 103,80 euros y la de grandes productores de 1.920 a 2.550 euros. Quienes ahora mismo tienen la tarifa reducida pagan 25,20 euros y pasarán a pagar 33,60. La cuota por bimestre, que es como se factura, se queda en 15 euros para el doméstico, 17,30 para el industrial y 425 para grandes productores