Investigan una agresión a una auxiliar de enfermería de Montevil: "Tuve que huir del despacho"

Una técnico en cuidados auxiliares de enfermería inició ayer los trámites para denunciar formalmente una agresión que refiere haber sufrido a mediados del mes pasado y que coincidió con una baja posterior por covid que le ha impedido acudir a la Policía hasta ahora. La afectada, que cuenta con el apoyo del sindicato de su categoría, asegura contar con testigos de lo ocurrido. Según su relato, un paciente la insultó, la amenazó y llegó a decirle: "No te preocupes, que te espero fuera". "Me dio tanto miedo que tuve que huir del despacho por una puerta que tenía junto al sillón. Yo hasta ahora también era de las que dejaba pasar este tipo de cosas, pero no se puede seguir consintiendo que nos traten así", asegura la sanitaria. Y añade que la trifulca incluyó contacto físico, ya que el paciente le golpeó con su móvil "en el dorso de la mano".

El incidente ocurrió el 15 de septiembre, hacia el mediodía, en el centro de salud de Roces–Montevil. La auxiliar se encontraba en su despacho, trabajando, cuando llegó un paciente diabético que quería recoger las tiras que suele dispensar el complejo a este tipo de enfermos para que puedan medirse la glucosa en su casa. En estos casos, sin embargo, hay protocolos: los plazos de recogida son de lunes a jueves en la segunda quincena del mes. "Yo traté de explicarle que ese día, si bien era ya día 15, era viernes, y que por tanto no estaba autorizada a dispensar esas tiras hasta el lunes, así que le dije que viniese ese día", señala la sanitaria, que explica que estos horarios se reparten así para poder organizar las agendas de los empleados. "Ese día tenía tareas, otras, y traté de explicarle que no podía saltarme las normas sin autorización. Le dije que si era urgente hablase con su médico y que si no era urgente podía comprar las tiras en la farmacia", aclara.

Siempre según el relato de la trabajadora, el paciente respondió "de manera muy agresiva" y "poniéndose muy chulo". "Me insultó, me amenazó y llegó a invadir mi espacio personal. Me dijo: ‘eres idiota, tía’. Y me llamó ‘imbécil’ y me amenazó diciendo: ‘O me lo das aquí o te espero afuera’. Yo me asusté porque me vi sola y le veo cómo mueve las manos y el cuerpo y que me decía que esperaba fuera y lo único que pensé fue en huir. Tuve que salir del despacho corriendo", asegura la trabajadora. La discusión, por tanto, prosiguió ya fuera del despacho, porque el paciente fue tras ella. "Me siguió increpando delante de otros compañeros, pero cuando vio que había testigos ya bajó el tono. Yo estaba detrás de un mostrador con cristales, pero me deslicé a un lado para hablar con él, y fue a través de ese hueco como me golpeó con su móvil con el dorso de la mano", relata la trabajadora.

El paciente se fue del centro y regresó al rato con dos agentes de la Policía Local. "A mí ahí ya casi me da un infarto. Llamamos al coordinador de enfermería y él dio la autorización de darle una caja con tiras, aunque él quería siete. Me sentí muy desprotegida, cuando vino la policía me eché a llorar.", lamenta la empleada, que ayer inició los trámites para cursar formalmente la denuncia y se encontraba a la espera de poder presentar su informe médico. "No es la primera vez que pasa: yo escucho cómo insultan a mis compañeras, cómo nos tratan a veces. Y ahora tengo miedo y voy mirando para todos los lados, pero con el miedo ya no hago nada. Yo iba a dejarlo pasar, como hacemos todas siempre, pero no podemos seguir consintiendo esto", asevera la auxiliar.