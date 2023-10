"Vamos como el orbayu, poco a poco". Así se expresó ayer la escritora Mari Luz Pontón durante un acto organizado por la Asociación de Escritores de Asturias en la librería de El Corte Inglés para conmemorar el Día Mundial de la Escritoras. La cita contó con una mesa redonda en la que participaron varias autoras y editoras y terminó con un breve recital de poesía y de música. El debate abordó la presencia y el reconocimiento de las mujeres en la literatura, el trato de los medios de comunicación a las obras escritas por mujeres y el papel de estas a la hora de hacer recomendaciones literarias, entre otros temas y cuestiones introducidas por los asistentes.

La escritora Marisa López destacó que "de los 50 libros más vendidos este año, la mitad están encabezados por mujeres", señalando un cambio significativo en la industria literaria. Sin embargo, la poeta Montserrat Cuervo subrayó la falta de mujeres escritoras durante los estudios obligatorios. "Si se llega a estudiar una mujer es un milagro". "¿Somos los propias mujeres las que nos ponemos esas barreras?", planteó, por su parte, María Esther García, la presidenta de la Asociación de escritores. Frente a la pregunta, López ofreció datos contundentes sobre galardones literarios: "Premio Cervantes: 42 hombres, 6 mujeres; Premio Nobel: 112 hombres, 17 mujeres; la RAE: 486 hombres, 11 mujeres. Está claro que queda un largo camino", dijo.

En cuanto a la existencia de una literatura femenina y masculina, Pontón lo tuvo claro. "No hay una literatura determinada para cada género", afirmó, para abogar después por la igualdad sin distinción de sexos. "Hay literatura, y punto", abundó Cuervo. Entre las cuestiones de debate, la influencia de los medios fue un asunto muy comentado. El redactor de LA NUEVA ESPAÑA Pablo Palomo fue uno de los participantes en la mesa redonda. "Cada vez se ven más firmas femeninas, lo que, aunque lento, es un avance", valoró. "Clasificar la literatura para hombres y mujeres no tiene mucho sentido. Un hombre puede retratar la sensibilidad de una mujer y al revés, porque no hay un solo tipo de sensibilidades", añadió. El acto acabó con varias piezas del violinista Dani García, seguido de un recital poético de las participantes y algunas de las asistentes.