El párrafo que revela el vaciado: el gerente de Emulsa alertó de la falta de reservas en un informe enviado en junio

"Las reservas económicas de Emulsa se han utilizado como forma de autofinanciación para inversiones y para el cierre contable negativo de los ejercicios 2021 y 2022". Es la frase de la polémica. La firma el actual gerente de Emulsa, Esteban Lázaro Álvarez, en el informe de situación que hizo para el traspaso de poderes entre gobiernos en junio. Álvarez, que fue nombrado en los últimos días de 2022, habría informado de esta situación en dos ocasiones: en febrero –según reveló anteayer el PSOE– al gobierno local de Ana González; y en junio, a la por entonces presidenta de Emulsa, la edil socialista Carmen Saras, en un informe en el que le resumía los retos pendientes del año. En esos informes, el gerente alertaba de la necesidad de "regularizar" el balance de la entidad y "compensar" las pérdidas de esos dos ejercicios. Y aseguraba que este año "es clave" cerrar el ejercicio "en positivo", sin más pérdidas, porque ya no podrían pagarse.

Este informe de situación urge a "regularizar" en los balances de Emulsa esa autofinanciación que desde hace años se lleva realizando para costear las inversiones de la entidad, algo que según otros documentos se venía realizando desde 2012. En términos económicos, eso nunca supuso problemas porque Emulsa cerraba sus cuentas en positivo, pero las pérdidas que trajo el covid alteraron ese equilibrio.

El actual gerente, de hecho, ya propone en estos informes una posible solución, al menos, parcial: impulsar un "plan de regularización de ingresos no facturados". ¿El motivo? Entiende que "se requiere a Emulsa para realizar ciertos trabajos" municipales por los que no se paga. No se emiten facturas, por ejemplo, en los dispositivos especiales ante protocolos de contaminación, la limpieza ante emisiones de Arcelor y la retirada de residuos en almacenes municipales.

Aún así, las alarmas se activaron más recientemente, ya con Carmen Moriyón en el gobierno, cuando desde Emulsa se solicitó a Hacienda un incremento en su aportación presupuestaria. La concejalía recomendó utilizar los 15,7 millones de euros de reserva que, sobre el papel, aún figuraban en el balance de 2022. Fue entonces cuando se confirmó que ese dinero ya no existía y que la reserva real estaba a casi cero. Ahora, toca investigar la gestión de la empresa para aclarar, por un lado, cómo recuperar su rentabilidad económica y, por otro, cómo se gestó ese vaciado de las reservas. El único precedente público se produjo en 2012, para financiar la Copa Davis. Pero esa operación se aprobó mediante junta de accionistas, es decir, en el Pleno. Como dice la ley.