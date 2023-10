La programación completa del Festival de Cine de Gijón: todas las películas de las secciones oficiales

Catherine Corsini, Hong Sang-soo o Stephan Komandarev en “Albar”, Elisa Cepedal y Samu Fuentes en “Retueyos”; María Aparicio, Iván Andrés o Luis Alejandro Yero en “Tierres en trance”; o Pedro Costa, Celia Viada o Sofía Quirós en “Cortometrajes”. Son algunos de los cineastas más destacados que forman parte de la programación completa del Festival Internacional de Gijón, que celebrará del 17 al 25 de noviembre su 61.º edición, apostando por “una inquebrantable personalidad”, con el “afán de ampliar la visión del mundo y acercarse a otras realidades”, según los organizadores.

En la sección “Albar”, dedicada a “nombres que consolidan la identidad del FICX”, vuelve a ser protagonista director de Corea del Sur Hong Sang-soo, con una doble propuesta, “Nuestro día”, en la que captura magistralmente fragmentos de cotidianidad de sus distintos personajes; y “In Water”, donde cuenta la historia de un director primerizo, un operador de cámara novato y una actriz conocida que está fuera de foco. También será una protagonista destacada la francesa Catherine Corsini, que vuelve al FICX con el estreno de “Le retour”, una historia sobre la identidad y el deseo de regresar al lugar de origen.

Más títulos en “Albar”. El búlgaro Stephan Komadarave presenta al público asturiano “La lección de Blaga”, con la actriz Eli Skorcheva interpretando una mujer de moral férrea; el francés Philipe Garrel mostrará “Le grand chariot”, con la historia de una familia de marionetistas; la belga Fien Troch traerá “Holly”, la historia de una joven que tras un mal presentimiento decide no ir al instituto el día que tiene lugar un incendio; y los irlandeses Christine Molloy & Joe Lawlor cuentan en “Baltimore” la historia historia de una mujer que en 1974 se rebeló y se alistó como voluntaria en el Ejército Republicano Irlandés. Además aquí se podrán ver los títulos ya anunciados “No esperes demasiado del fin del mundo”, de Radu Jude; “El último verano”, de Catherine Breillat; y “Eureka”, de Lisandro Alonso.

En cuanto a la sección “Retueyos”, en la que se proyectan las nuevas miradas del cine, el asturiano Samu Fuentes bucea en “Los últimos pastores” en el modo de vida en extinción de dos hermanos, pastores de Picos de Europa. Será la primera vez que se proyecte este trabajo, al igual que “El cine, 5”, de la también asturiana Elisa Cepedal, que ahonda en fotografías de su abuelo para contar la historia de Barredos, un pueblo minero que se enfrenta al olvido y la despoblación.

Aquí el público también podrá descubrir “Àma Gloria”, sobre el vínculo creado entre una niña francesa y su niñera caboverdiana, de la cineasta francesa de ascendencia georgiana, Marie Amachoukeli. O “De Facto”, de Selma Doborac, que incita a analizar los mecanismos destructivos del ser humano. “Concrete Valle”, de Antoine Bourges, “Midwives”, de Léa Fehner; “O auto das ánimas”, de Pablo Lago Dantas; y “Day of the Tiger”, de Andrei Tănase, son las últimas películas que se conocen de una sección en la que ya se había anunciado “Blackbird Blackbird Blackberry”; de Elene Naveriani; “Chicken for Linda!”, de Chiara Malta y Sébastien Laudenbach; y “Locals”, de Måns Nyman.

Un año más la visión íntimamente política de Iberoamérica llega a través de “Tierres en trance”. “La prisión de mi padre” es la primera película del venezolano Iván Andrés Simonovis Pertíñez, un thriller en el que cuenta las consecuencias que tuvo para él y su familia la condena de su padre como preso político de la Venezuela de Hugo Chávez. La argentina María Aparicio, con “Las cosas indefinidas”, reflexiona sobre la naturaleza de las imágenes y el proceso de montaje cinematográfico. Y Carlos Martínez-Peñalver se estrena en un largometraje con “À procura da Estrela”, con la historia de un sonidista portugués que busca en las montañas de Galicia sonidos del pasado.

Luis Alejandro Yero, que en “Llamadas desde Moscú” acompaña a cuatro exiliados cubanos queer que buscan asilo político en Moscú poco antes de que la invasión de Ucrania sea anunciada, es otro de los anuncios de esta sección en la que también se podrá ver “Los restos del pasar”, de Luis (Soto) Muñoz Cubillo y Alfredo Picazo; y las ya anunciadas “Légua”, de Filipa Reis y João Miller Guerra, “Las demás”, de Alexandra Hyland; y “Muertes y maravillas”, de Diego Soto.

Por último, en “Cortometrajes”, con “As filhas do fogo” el portugués Pedro Costa acerca humor negro y altas dosis de ironía; la alemana Hilke Rönnfeldt analiza la hipocresía del ser humano en “A Study of Empathy”; y la sudafricana Jyoti Mistry en “Loving in Between”, aborda cómo las normas sociales y los tabús culturales controlan a quién amamos y cómo.

Completan esta sección Celia Viada, asturiana, con “Gregoria”, cortometraje con el que se acerca a la cotidianidad de una fascinante mujer que dedicó su vida al trabajo en la huerta y a la venta de sus productos en El Fontán; y os títulos “Los rayos de una tormenta”, de Julio Hernández Cordón, “Fár”, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter; “El silencio de los niños”, de Sofía Quirós Ubeda; “Blow!”, de Neus Ballús; Betiko Gaua, de Eneko Sagardoy; “In a Nearby Field”, de Laida Lertxundi; “After Dawn”, “2720”, de Basil da Cunha; “Tu trembleras pour moi”, de Pablo G. Canga; y “Largo viaje”, de Héctor Herce.