El PSOE defiende la legalidad de usar las reservas de Emulsa para compensar las pérdidas de la empresa

Para la edil socialista Marina Pineda, responsable de Hacienda en el anterior equipo de gobierno no solo es perfectamente legal utilizar las reservas voluntarias de una empresa municipal para compensar sus pérdidas. «Es que para eso están, para cuando llegan los malos momentos y uno de esos momentos fue la pandemia», remataba esta mañana. Y es que Pineda fue la encargada de defender la gestión del gobierno socialista ante las declaraciones de la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, que les culpó abiertamente de haber dejado casi a cero las reservas de la empresa poniendo a Emulsa en una «situación límite». Foro y PP tienen en marcha ahora una investigación interna para determinar el destino de los 16 millones de reservas y han anunciado un plan de viabilidad para la empresa.

Moriyón indicó que Emulsa había recurrido a las reservas para autofinanciar inversión y compensar los 5,7 millones de pérdidas de los años 2021 y 2022. Una parte importante de esas pérdidas eran por gastos extraordinarios para cubrir limpiezas y más personal por la pandemia. «El PSOE uso dinero de las reservas para afrontar la pandemia no para pagar la Copa Davis», sentenció Pineda recordando el destino de un dinero de Emulsa en los años de gobierno de Foro. Años a los que también llevó el origen de usar dinero de reservas para pagar inversión. «Pero eso lo miniza», sentenció la socialista.

Pineda dejó claro que ni la Intervención ni los auditores externos de las cuentas de Emulsa pusieron reparo alguno a la gestión presupuestaria. También puso sobre la mesa la evidencia de que la delicada situación económica de la empresa era conocida desde hace tiempo y que de ella fue informada Moriyón en el traspaso de poderes. Recordó que la derecha ahora en el gobierno no solo no aprobó la subida de tasas que el PSOE promovió el año pasado –y este año defienden ellos como elemento sustancial para cuadrar las cuentas– si no que vía enmienda pidió una reducción del precio de la recogida de basuras. Y, sobre todo, defendió que Moriyón centra ahora su ataca al PSOE desde Emulsa para desviar la atención de su pacto con un tránsfuga, el hasta hace poco edil de Vox, Oliver Suárez.