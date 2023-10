"Mi público no ha sido masivo, pero sí fiel; he hecho siempre lo que me gusta"

El cantante Quique González celebra sus 25 años de trayectoria, dentro de una gira en salas, en la que tendrá parada este sábado en Gijón, con un concierto en la Sala Acapulco a partir de las 21.30 horas.

–¿Por qué hacer la gira en salas?

–Llevamos años tocando en teatros y haciendo salas de forma esporádica. Pasamos por algún festival, pero nos estábamos centrando más bien en los teatros. Me gusta ir cambiando de formato y de tipo de auditorio. Las salas te permiten hacer otras cosas, algo más abierto y me apetecía pasarme a algo menos acústico. Y además es de donde vengo, de los sitios pequeños, de donde empecé. Volver a encontrarme con gente que lleva siguiéndome todos estos años es algo emocionante. Me siento un privilegiado por poder hacer eso y tener una versatilidad. Y contar con una banda que es maravillosa.

.–¿Cómo será su concierto en Gijón?

–La idea es cambiar durante la gira el repertorio en cada show. Hacemos por ejemplo discos completos, incluso en el mismo orden. En Gijón el protagonismo será para "Salitre 48", que es uno de los más queridos. Es una forma de revisar los álbumes de fotos de tu casa y ver cómo te sentaba esa ropa. Sonarán todas las canciones y luego habrá otra parte del concierto, que cambia día a día, y en la que haremos otras seis o siete de toda la trayectoria.

–Han publicado doce álbumes de estudio en 25 años. No ha estado mal

–El momento en el que empezamos fue el ideal. Soy un afortunado, pude hacer las cosas a mi manera. La música no ha cambiado tan salvajemente como a partir del 2005 o 2008. Todo ha sido fruto a base del tesón, esfuerzo y constancia.

–¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?

–Estoy razonablemente satisfecho y cumplido con cómo se han desarrollado las cosas y la vigencia de las canciones que he hecho. Cuando empecé hubiera firmado llegar a estas alturas en esta situación. No he tenido un público masivo, pero si significativo, pero sí fiel, que me ha permitido hacer lo que me gusta. Pero diría que tampoco ha cambiado mucho mi música, sigo con mi guitarra acústica, me encanta tocar en una banda, y sigo manteniendo vivencias con mis músicos, equipo técnico y público. No estoy peleado con mi pasado.

–Su próximo trabajo, que saldrá en noviembre, es de versiones. ¿Es otra espina que quería probar y se quita ahora?

–En principio quería hacerlo más por jugar. Tiene un carácter lúdico, el juntarnos la banda tres o cuatro días, y probar canciones que me encantan y que no había grabado, y algún ni siquiera las había tocado nunca. Y la idea era más un regalo, un obsequio, como un bonus track para completar la caja que vamos a editar con todos los vinilos. Pero viendo el resultado me gustó mucho y decidimos publicarla en plataformas y cd.