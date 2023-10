Un hombre al que busca la Policía apuñala con un destornillador a otro con el que se cruzó por la calle en Gijón

"Me cogió por el cuello. Le dije que no le conocía de nada y que qué estaba haciendo". Este es el relato de un hombre que ayer resultó herido en Gijón tras ser apuñalado por un varón con un destornillador en plena calle y sin previo aviso. Los hechos sucedieron en la calle Rufino García Sotura, en el barrio de La Calzada, sobre las tres de la tarde. El ataque se produjo cuando el agredido regresaba de comer de un restaurante en compañía de una amiga. El agresor se acercó a los dos y les preguntó, de muy malas formas, por un patinete del que no había ni rastro ya que en ese momento la pareja iba a pie caminando por la calle. Fue entonces cuando se empezó a poner violento, agarró al agredido y le empezó a amenazar con un destornillador con el que terminó por atacarle. Quiso darle en el cuello, pero la víctima logró protegerse con el brazo.

Los hechos generaron un enorme revuelo en la zona. Fueron los vecinos los que avisaron a la Policía Local. Los agentes llegaron en cuestión de minutos a la zona, pero para ese momento el hombre del destornillador ya se había marchado a la carrera. "No le conocía de nada. Tenía los ojos como raros. Creo que iba drogado o algo. Me pegó también un puñetazo en el pómulo", comentó el afectado que, lo único que pudo recordar sobre el aspecto del agresor es que llevaba un tatuaje "con varias rayas de color rojo en la nariz". La herida del brazo obligó al afectado a ir a un centro de salud donde le pusieron la vacuna antitetánica. Los agentes hicieron una extensa batida por la zona cercana a donde fue el apuñalamiento y peinaron otros lugares de La Calzada. No tuvieron, a pesar de su esfuerzo, éxito a la hora de encontrar al apuñalador. La víctima presentará hoy denuncia. Fue atendida en un primer momento por un Guardia Civil fuera de servicio, vecino de la calle.