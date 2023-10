Rentabilizar sus servicios y contener el gasto, ejes del plan de rescate de Emulsa

Una reformulación de la gestión de la empresa que se centre en contener el gasto, mejorar la productividad y rentabilizar los servicios que presta conformará la espina dorsal de ese plan de viabilidad que la Alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, acaba de anunciar como fórmula para rescatar de su delicada situación económica a la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa). Pero más allá de esas prioridades, fijadas desde la propia Alcaldía, el diseño del plan de viabilidad también es el espacio idóneo para dar cabida a opciones que ya están sobre la mesa como que Emulsa asuma más carga de trabajo, dentro y fuera del Ayuntamiento, y complete ese proceso abierto para la regularización de su facturación en lo que tiene que ver con discrepancias detectadas entre lo que se debería cobrar y lo que se cobra, o incluso no se cobra, a algunas empresas y entidades públicas.

El plan de viabilidad se plantea como un instrumento de trabajo a medio y largo plazo que permita equilibrar las cuentas de Emulsa tras dos años de cierre negativo que sumaron 5,7 millones de euros de pérdidas. Perdidas que se compensaron con las reservas voluntarias de la empresa lo que sumado al uso de esa partida para la autofinanciación de inversión hace que esas reservas, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, hayan pasado de 16 millones de euros a casi cero. Pero para diseñar ese plan es necesario que se cierre antes la auditoría interna que sobre cada uno de los servicios y cuentas de la empresa se está realizando para tener una imagen fidedigna de su situación económica.

Y sin esperar a ver negro sobre blanco ese plan ya hay dos medidas en marcha para garantizar la viabilidad de la empresa el año que viene. Por un lado, una subida del 30% en el precio de la recogida de basura y, por otro, un incremento de casi el 10% de la aportación corriente del Ayuntamiento a la empresa que pasaría el año que viene a ser de 28 millones. Lo primero ya ha pasado, con aprobación conseguida, por el consejo de administración de la empresa y está pendiente de su ratificación en el Pleno donde se debatan las ordenanzas fiscales de 2024 y lo segundo está comprometido en el diseño del presupuesto municipal para el año que viene, el primero de Foro y PP.

Los gastos extra por la pandemia están en el origen de la etapa de pérdidas de la empresa

El impacto que la pandemia ha tenido sobre las empresas municipales no es menor. Emtusa lo ha sufrido con la pérdida de viajeros e ingresos y también Emulsa, que vio cómo su trabajo se incrementaba por la exigencia de limpiezas y desinfecciones por el covid –conllevó contratar más personal– al tiempo que menguaban los ingresos al eliminarse o bonificarse los pagos de empresas afectadas por la pandemia. La pandemia está detrás de esos costes no presupuestados que llevaron a cerrar en negativo los dos últimos años. Aunque no solo. El incremento del precio de los combustibles también tuvo su impacto y no fue menor el generado por la entrada en vigor de la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que "castiga" a quien no recicla subiendo los precios de llevar basura a los vertederos.

Llegados a este punto, con dos años de cierre negativo y las reservas voluntarias casi a cero, la situación es delicada. Algo que asegura el PSOE era cosa sabida por todos y transmitida a Foro en el proceso de cambio de gobierno. Mientras, Foro entiende que la situación real es mucho peor de lo esperado y culpa directamente al PSOE por no haberla encarado antes. Este año Emulsa pidió 3,6 millones de aportaciones extraordinarias al Ayuntamiento para hacer frente a la subida de su factura de Cogersa. Ya se le dieron 900.000 y el jueves pasa por comisión una propuesta con los 2,7 millones que quedan para completar la petición. Algo que tiene que ver con que el año pasado no se sacara adelante la subida de tasas que ahora parece encarrillada. Entonces la promovió el gobierno de PSOE e IU y votaron en contra todos los demás.

Más allá de que el Ayuntamiento le transfiera más dinero desde Emulsa se hace hincapié en las posibilidades de acometer más trabajos y en la necesidad de facturar todo lo que se trabaja. Más trabajo en lo que tiene que ver con, por ejemplo, encargarse de la limpieza de edificios municipales que ahora recurren a empresas privadas para esa labor, pero que también pasa por asumir encargos ajenos al Ayuntamiento. Emulsa como medio propio del Ayuntamiento tiene la obligación de dedicarle el 80% de su trabajo, pero le queda un 20% que puede dedicar a favor de terceros. Es una vía a explorar para buscar nuevos ingresos.

¿Y qué pasa con la facturación? Pues un poco de todo. Desde la empresa se recuerda lo habitual que es que desde el Ayuntamiento se les encarguen trabajos que no están dentro de sus encomiendas habituales –limpieza viaria, limpieza de colegios, parques, recogida de basuras y señalización viaria– y por tanto sin una partida presupuestaria específica por lo que toca facturar y esperar a que paguen. Trabajos como las limpiezas extraordinarias ante la activación de los protocolos por contaminación o la limpieza de colegios electorales. Por poner un par de ejemplos.

Pero también se ha detectado que Emulsa estaba cobrando menos de lo que debe en miles de contratos por la incorrecta clasificación de la actividad de la empresa o entidad lo que conlleva que se le aplique un coeficiente u otro o por que la superficie sobre la que se paga es inferior a la real. Un cruce de datos entre Emulsa y la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que es quien factura. La regularización progresiva de la facturación empezó a partir de una revisión de 2011. En 2018 hubo otra que fijó 3.257 registros con discrepancias. Se han regularizado 280 que afectan a 376 servicios.

La intención es elaborar un proyecto común entre Emulsa, EMA y el Ayuntamiento para actualizar los datos básicos de cada actividad y aplicar criterios claros y comunes en la facturación. Para ello el paso inicial es una auditoría colaborativa entre ambas sociedades.