"La ciudad pasa a ser para el que viene de fuera, se hace muy complicado vivir en ella"

Jorge Dioni López (Benavente, 1974), presenta esta tarde en el CMI de El Llano su libro, "El malestar de las ciudades". La cita tendrá lugar a las 19.00 horas y consistirá en una mesa redonda con profesionales urbanísticos, comerciales y periodistas.

–¿Qué quiere transmitir con el título del libro?

–Por malestar lo que quiero es recoger que las ciudades antes producían cosas. En Asturias de una forma muy clara. La industria decae y pasamos a vender territorios y formar las ciudades para los turistas. Es coger Benidorm y meterlo en Alicante. Se hace muy complicado vivir en las ciudades.

–¿Qué factores de la actualidad crean esa dificultad?

–La primera dificultad es la falta de concordancia entre la vivienda y los sueldos. Al inicio del libro cuento un ejemplo personal. Yo ganaba un sueldo y un porcentaje iba a casa. Ese piso en Barcelona ha triplicado el precio, pero mi sueldo no. La ciudad pasa a ser para el que viene de fuera. Pasa a vender de lo popular a lo típico.

–La portada del libro muestra unas fichas del Monopoly, ¿cómo representa este juego la vida urbana actual?

–Lo urbano acaba siendo como el juego del Monopoly, un lugar donde comprar y vender. Lo principal es la creación de capital y no residir ahí. La persona que lo invento fue una mujer y luego se lo robó un hombre. En este juego, gana uno y todos los demás pierden, porque no hay reglas más allá de que sólo gana el que tiene dinero.

–Mencionaba que el libro comienza con una experiencia propia, ¿fue esa situación la que le hizo escribirlo?

–En un momento dado pensé en escribir sobre otra cosa, pero después me llamaron para visitar varias ciudades y eso me hizo darme cuenta de que todas tienen programas muy parecidos. Se preguntan por qué se va la gente, como si se fuesen porque quieren. Cuantos más derechos mejor para todos, no te quita nada a ti que les den a otros, esto no es un pastel.

–En la mesa redonda de hoy, ¿qué espera lograr al partir del diálogo?

–Un compañero me dijo que lo mejor que me iba a pasar era conocer a gente y viajar. Me gusta ser honesto y decir que hay cosas de las que no puedo opinar al no ser experto en ellas. Respecto a esta tarde, tengo muchas ganas de hablar con gente nueva.