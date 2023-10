El plan de bajar la presión fiscal partirá de un estudio de todos los impuestos locales

La concejalía de Hacienda, que encabeza la edil forista María Mitre, acometerá de cara al año que viene un estudio exhaustivo de todos los impuestos municipales. El estudio se fija como el punto de partida de una posible revisión que permita, en base al compromiso electoral y del pacto de gobierno entre Foro y PP, rebajar la presión fiscal que el Ayuntamiento ejerce sobre sus vecinos. Mitre comprometió ese estudio ayer ante los grupos políticos de la corporación en la comisión de Hacienda donde se aprobó el último gran ajuste sobre el presupuesto de este año que ya vislumbra su final.

Con la ausencia de Vox, la abstención de Podemos y el apoyo del resto de los partidos, salió adelante la modificación planteada de 5,2 millones de los que alrededor de 4, 4 se van a equilibrar las cuentas de dos grandes empresas municipal, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Hay una transferencia de 2,7 millones para Emulsa y otra de 1,7 para Emtusa. Toca que esa aprobación sea refrendada en Pleno. Al tiempo, hoy a las 23,59 horas termina el plazo que tienen los partidos políticos para presentar enmiendas a la propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene. No hay mucho que enmendar ya que, al margen de ajustes técnicos en tasas y precios públicos, el único cambio sustancial es la propuesta de incremento del 30% en la tasa de recogida de basura que propone Emulsa y un nuevo precio en la Empresa Municipal de Aguas (EMA). No hay opción desde la oposición de plantear cambios sobre ninguno de los impuestos locales ya que la propuesta de Foro no los abre a negociación. Se mantendrán congelados para 2024 como ya lo fueron para 2023 al desistir el anterior gobierno de su propuesta de ordenanzas por falta de apoyos políticos.

Cualquier actuación sobre los impuestos locales debe tener en cuenta los beneficios que su rebaja puede tener para los contribuyentes, pero, también, el impacto sobre las arcas municipales. No hay que olvidar que vía impuestos llegan alrededor de la mitad de los ingresos del Ayuntamiento. Solo hay que fijarse en la propuesta presupuestaria de este año. Sobre una previsión inicial de 247 millones de euros a impuestos se corresponden 120, 4: 105,2 millones por impuestos directos y 15,2 de indirectos. Cinco son los impuestos que aplica el Ayuntamiento: el de bienes inmuebles (IBI), sobre vehículos de tracción mecánica (viñeta), de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), sobre actividades económicas (IAE) y sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Con diferencia, el principal ingreso municipal es el IBI que aporta unos 65 millones al Ayuntamiento de Gijón. Con la viñeta se consiguen unos once más.

Ver que se puede "rascar" para que los gijoneses paguen menos pero el Ayuntamiento no se resienta es el compromiso de los dos socios que quedan en el gobierno de Carmen Moriyón tras la expulsión de Vox. Foro y PP firmaron en su pacto "revisar a la baja la fiscalidad de autónomos, familias, comercios y empresas de Gijón, como la fiscalidad de las transmisiones patrimoniales, dentro de los márgenes que permitan mantener los ingresos ordinarios del Ayuntamiento. Cualquier cambio, si es que lo hay, se vería en las ordenanzas fiscales de 2025.

Y en cuanto a la modificación del presupuesto de 2023 aprobada ayer su financiación deja a cero la partida de 500.000 euros del fondo de contingencia y en 430.000 el remanente líquido de tesorería para gastos generales disponible. Mitre defendió en la comisión que la falta de dotación del fondo de contingencia no impediría, si fuera necesario, tramitar y asumir cualquier gasto por motivos de urgencia en los próximos meses.