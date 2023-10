Emulsa localiza 2,2 millones sin cobrar de facturas erróneas o impagadas desde 2007

Con un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la empresa, una catarata de datos y un paquete de medidas en marcha compareció ayer el edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, ante los grupos municipales en comisión para explicar la delicada situación económica de la sociedad. Tan delicada que llevó a la Alcaldesa a anunciar el pasado lunes un plan de viabilidad para rescatar a la empresa. "Las subidas de costes, una deficiente financiación y cierta negligencia en la gestión de los ingresos propios han llevado a la actual situación de pérdidas de la empresa", explicaba ayer el edil popular, que evitó ponerle siglas a la mala gestión que se denuncia. En todo caso, las anomalías que la actual dirección de Emulsa pone sobre la mesa afectan tanto a años de gobierno del PSOE como de Foro, el actual socio del PP en el gobierno.

Anomalías que tienen que ver con la falta de reservas líquidas, pero también con que la empresa recibe del Ayuntamiento menos dinero del que cuestan realmente los servicios que hace para ella, con la práctica habitual de que Emulsa asuma encargos desde servicios municipales que no están presupuestados y van directamente a pérdidas o con la existencia de miles de facturas impagadas o mal cobradas. Por esta vía, y en pocos meses, la gerencia actual ya ha detectado fallos que les permitirían ingresar 2,2 millones. Pintueles defendió que "ante la evidencia de que se estaban cometiendo errores sustanciales en la aplicación de la tasa de basura" se había iniciado una labor de inspección que dio lugar, por un lado, a detectar 1.120.498 euros no ingresados por irregularidades en 3.688 contratos con organismos públicos, grandes productores e industrias y, por otro, a localizar 72.704 facturas que no se habían pagado entre 2007 y 2023 y por las que han empezado a pedir explicaciones a los deudores para ver que se puede conseguir por esa vía.

Pintueles ironizó ayer sobre anteriores planes de regulación de facturas mal ejecutadas que permitieron rescatar 300.000 euros "cuando en estos meses y con el trabajo de tres personas hemos conseguido localizar 1,1 millones". "No entiendo planes de regularización donde pase desapercibido que la Universidad Laboral paga 24 euros o que no detecta que los centros de salud de Gijón miden más de cien metros cuadrados", señaló. Pagar por menos superficie de la que se tiene o aplicando coeficientes incorrectos por actividad económica son algunos de esos errores en detrimento de Emulsa. En ningún caso se trata de facturaciones en domicilios.

Emulsa tiene problemas también con lo que cobra del Ayuntamiento, su mayor cliente. Las aportaciones que viene recibiendo estos años son similares a las que recibía en 2009 pero el trabajo mucho más. Por eso, y para que en 2024 todo cuadre, se pide incrementar la transferencia municipal un 9,8 %, lo que supone 2,7 millones más para llegar a los 28 millones. Eso es lo presupuestado, pero Pintueles afeó también la "práctica generalizada" de hacer encargos a Emulsa que no se pagan. ¿Ejemplos? Limpiezas especiales por fiestas o conciertos, recogida de basura en vertederos ilegales o las limpiezas extraordinarias que impone la aplicación de los protocolos anticontaminación, y que tienen un coste de 30.000 euros al día en casos de aviso máximo. El presidente de Emulsa quiere, y para eso pide el apoyo de la concejalía de Hacienda, que todas las áreas fijen en sus presupuestos partidas con las que pagar esto a Emulsa.

Otra de las anomalías tiene que ver con las reservas voluntarias de la empresa. El susto se lo llevaron Pintueles y su equipo al ir a buscar allí el dinero que necesitaban para compensar los 2,4 millones de pérdidas con que se calculaba cerrar el ejercicio de 2023. "No cabía recurrir a las reservas porque no son líquidas. Aunque siguen figurando en las cuentas no son los ahorros de Emulsa solo la referencia al valor de los bienes y el patrimonio material adquirido con ellos", indicó el edil en referencia a una partida de casi 16 millones. En concreto, de 15,7 millones. Para Pintueles esta fórmula de reflejar las cifras no es la "que mejor se ajusta a la legalidad contable y mercantil" pero es que, además, no refleja la depreciación de esos bienes, que son vehículos y maquinarias, a lo largo de los años. El uso de las reservas para inversión es una práctica habitual desde 2012 en Emulsa, también se usó para gasto corriente en y los últimos dos años para compensar el cierre en pérdidas de la empresa: 3,2 millones en 2021 y 2,4 millones en 2022.

Pintueles y su equipo tienen dudas sobre cuánto hay realmente líquido en reservas, aunque calculan que nada, sobre el valor real en base a las inversiones y sobre la legalidad en el procedimiento a seguir ya que entienden que cada inversión realizada por esta vía debería contar con la autorización expresa del consejo de administración, pero también del Pleno en cuanto es la junta general de accionistas. Y lo que tienen claro es que "esa situación anómala de la contabilidad debía haberse regularizado antes".

A la hora de sumar problemas que llevaron a esta delicada situación económica también hay que tener en cuenta los gastos extraordinarios por el covid, la subida de combustibles y materiales, los incrementos salariales y el nuevo impuesto por llevar al vertedero basura no reciclada que le subió la factura de Cogersa a Emulsa en 3,6 millones.

Bien, ante este escenario. ¿Qué se va a hacer? Pintueles desgranó los cinco pilares que, por el momento, van a dar soporte a ese plan de viabilidad. Una aportación extraordinaria de 2,7 millones para cuadrar las cuentas de este año, una subida de tasas del 30% que permitirá a la empresa pasar de recaudar 18,6 millones frente a los 14,1 que recauda ahora, la regularización de todos los errores detectados en la aplicación de la tasa de basuras, la revisión de las facturas impagadas y un incremento de cerca del 10% en la transferencia municipal para alcanzar los 28 millones.

Todo esto da soporte al mensaje de tranquilidad final de Pintueles porque "sinceramente podemos ser optimistas. Estas medidas son una garantía total para la viabilidad de Emulsa y garantizar la prestación de buenos servicios públicos y en condiciones de empleo de calidad".