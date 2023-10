La Feria de Stocks en Gijón, de escaparate: "Ojalá me vaya solo con los percheros"

La Feria de Stocks del Comercio, a pleno rendimiento. A las 11.00 horas abrió sus puertas el recinto ferial Luis Adaro, sede de un encuentro organizado por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón. En él, la 43ª edición de la Feria, se dan cita 50 establecimientos de ocho municipios de la región. "Es un comercio de alta calidad y con importantes descuentos. La gente se va llena de bolsas", aseguró Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado. "Es fundamental apoyar al comercio minorista", sostuvo María Mitre, concejala de Hacienda del Ayuntamiento.

"Podemos darnos a conocer y fidelizar clientela. También hablar con otras tiendas de Asturias", señaló Gloria Álvarez, de la tienda "Glow Bossom", que opera online desde hace un mes. "Vendemos cosmética y maquillaje y nos adentraremos en la cosmética asturiana", indicó Álvarez. Silvia Suárez, de la ovetense "7 Rosas moda", que ensalzó que "Gijón es el punto de referencia" para este tipo de eventos. La tienda está especializada en ropa de fiesta, para ceremonias, graduaciones o celebraciones. La línea "Trapos y lentejuelas" se dirige a un público "más casual". "Se están animando las ventas, lo tenemos todo al 50 %. Liquidamos y damos salida al estocaje que tenemos en tienda", valoró. Para este fin de semana, un claro deseo. "Ojalá me vaya de aquí solo con los percheros", bromeó Silvia Suárez.

El Herbolario El Xabú ofrece productos sin gluten, veganos, cremas faciales, etc. Se sale del canon más habitual de la Feria, en la que predominan los puestos de ropa o complementos. "Es el primer año que venimos, queríamos probar la experiencia y está yendo mejor de lo que esperábamos", subrayó Lucía Díaz. A escasos metros, las hermanas Celia y Mari Luz Munuaga, junto a su amiga Eva Barril, tenían las manos ocupadas al cargar con varias bolsas. En su interior, ropa procedente de distintos stands. No se pudieron resistir. "He comprado un chaquetón y un pañuelo", comentaba Celia Munuaga. Las tres coinciden en que los precios son un atractivo para dar una vuelta por el recinto ferial. "Son prendas buenas", afirmó Mari Luz Munuaga. La Feria, cuya entrada cuesta un euro, vivirá mañana su segunda y última jornada en horario de 11.00 a 21.00 horas.