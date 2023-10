"No hay escándalo en Emulsa, es falso que no se justificase el uso de las reservas"

La socialista Marina Pineda González (Luanco, 1967), responsable de Hacienda el pasado mandato en el Ayuntamiento, asegura que es "absolutamente falso" los cargos a reservas "sin justificar" en Emulsa durante el anterior mandato y señala que fue Foro el que "vació la hucha" entre 2011 y 2019.

–La Alcaldesa achacó la situación crítica de Emulsa a una mala gestión en el anterior mandato.

–Ha puesto en duda de forma gratuita la honorabilidad de personas. Acusar de que la caja está vacía y no se sabe lo que pasó por el dinero es actuar de una manera muy irresponsable. Las empresas municipales no pueden ser objeto del rifirrafe político. Ni siquiera miraron un papel, la compensación de las pérdidas con las reservas voluntarias es algo que aprobó la junta general de accionistas, es decir, el Pleno, con el voto favorable de Foro y el PP. Dicen que no les han llegado las actas, yo las pedí el miércoles y me han llegado hoy (por el viernes).

–¿Y qué lectura hace?

–Demuestran que era absolutamente falso que se utilizasen las reservas para compensar pérdidas sin conocimiento de nadie. La primera finalidad de las reservas es atender a los malos momentos. No sé dónde está el escándalo. De lo que se dieron menos explicaciones es por qué en 2012 se tiró de reservas voluntarias para pagar inversiones y, cuando llegaron los malos momentos, no quedaban prácticamente. ¿Quién vació la hucha de la empresa municipal? No fue el PSOE, fue Foro entre 2011 y 2019. Habrá que preguntárselo.

–Las reservas eran de 15,7 millones euros en 2022. En el trasvase de poderes el informe no explica a dónde han ido a parar.

–No es así. Las auditorías nunca pusieron salvedad para usar las reservas. Hay un informe que efectivamente señala que la empresa tiene una situación delicada. ¿Por qué? Porque después de ocho años congelando las tasas, nosotros las actualizamos en 2020, pero después llegó la pandemia. Eso generó unos gastos extraordinarios, muy importantes. Todo se incrementó. Además, la ciudad también ha crecido y tenemos que cumplir con la recogida selectiva de residuos, entre otras muchas cosas. Lógicamente, eso fue lo que llevó a la situación de pérdidas en esos dos años, además de la negativa de la derecha y de Podemos a subir las tasas.

–¿Les hubiese gustado que Adrián Barbón fuese más contundente con la Alcaldesa por el vuelco político?

–Los papeles son diferentes. Nuestra labor es hacer oposición, la labor del presidente es actuar desde el respeto institucional.

–¿Cuándo esperan recibir el informe de la secretaría sobre el caso de Oliver Suárez?

–Esperemos que esté listo antes de la semana que viene. El gobierno está tergiversando la norma. El artículo 16 de los estatutos de Divertia se explica que se debe delegar la presidencia necesariamente en un consejero. Es tránsfuga el que se aparta y se beneficia de ello. Esta maniobra política demuestra que la única preocupación de Moriyón es el poder.

–Con este nuevo escenario, ¿se abren a pactar con el gobierno?

–En los grandes temas de ciudad estamos dispuestos a sentarnos y hablar. No parece que el gobierno local esté predispuesto a ello. Moriyón ha dejado muy claras sus opciones.

–Su postura sobre el "solarón" genera dudas.

–Creo que no hay ninguna contradicción. Queremos que el "solarón" sea lo más verde posible y que tenga la mínima edificabilidad. Lo que no queremos es que Moriyón haga lo mismo que en 2011, cuando, con la disculpa de cambiar la ubicación de la estación, paralizó el plan de vías durante muchísimos años.

–Han tenido el gesto de abrirse al intercambiador de El Humedal...

–En eso por lo menos van entrando en razón. Es un proyecto que, además, tiene una importante subvención europea y que va a mejorar las comunicaciones en la ciudad.

–¿Son optimistas con el desarrollo de Naval Gijón?

–Lo que vimos el jueves fue un fracaso de Moriyón y Laureano Lourido. Cuando hablaban de buena disposición era para buscar soluciones de cara a que el Ayuntamiento no tuviera que pagar por los terrenos. Y ahora venden la compra como un éxito. La sentencia del caso Musel libera 50 millones de Europa y eso libera recursos para el Puerto, que en los últimos años ha tenido importantes beneficios. Hace pensar que no es necesario despatrimonializar el Puerto a precio de saldo. Había múltiples fórmulas de colaboración.

–Donde han cambiado su postura es sobre el Piles.

–No. El anillo navegable no era viable si queríamos optar a financiación europea. El proyecto tiene un plazo de garantía y nosotros siempre mantuvimos que, cuando venza, los azudes hinchables pueden ser una de las opciones para mejorar la navegabilidad del río.

–¿Por qué decidió avalar en el anterior mandato las primas por jubilación? Lo frenó Ana González.

–En 2022 se dicta una nueva sentencia del Supremo y desde la FEMP emiten un informe que entienden que no deben pagarse las primas de jubilación. Consultamos con los servicios municipales correspondientes y nos trasladan que hay un convenio colectivo vigente y que no fue impugnado, por lo que entienden que lo correspondiente de 2022 hay que pagarlo. El problema es que los expedientes de finales de año se solventan en 2023. Es cuando la Alcaldesa decide no firmar las órdenes de pago y pedir más informes, pero no hubo ninguna discrepancia.