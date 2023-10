Somió hojea su pasado rural a través de sus caserías: "Servirá para futuras generaciones"

Casi 300 páginas para adentrarse en el pasado rural de Somió. Eso propone el libro "Somió rural. Estudio etnográfico y arquitectónico de sus caserías", obra del gijonés Valentín Arrieta Berdasco, arquitecto de profesión y apasionado de la investigación. El título no deja lugar a dudas. Las caserías son el eje central del análisis, entendidas como una unidad de explotación agropecuaria. "Es un sistema mediante el cual la familia se autoabastece y no solo engloba la casa física, sino también las tierras y derechos de explotación, herramientas, animales, etc.", explica Arrieta, que arrancó el proyecto a finales de 2017. La asociación de vecinos San Julián de Somió fue la promotora de la obra y el arquitecto recibió con los brazos abiertos la propuesta.

"Es un estudio del Somió de antes de la gran transformación urbanística de la segunda mitad del siglo XX y que modificó la estructura territorial de la parroquia", explica Valentín Arrieta, sorprendido por la riqueza de la investigación. Él ya había publicado un libro sobre las escuelas rurales de la ciudad. Pese a que la previsión para esta ocasión era abordar unas 30 caserías, en el libro aparecen 80, si bien no todas se tratan con la misma profundidad. De los diez barrios de Somió, en Fuejo o La Pipa eran más habituales las caserías. "Han estado más al margen del proceso urbanizador", precisa Arrieta. El objetivo del libro radicaba en conocer "la historia de las caserías de las familias, a qué se dedicaban, qué tipo de explotación se hacía, el tipo de ganado...". El estudio engloba los últimos 150 años, aunque Valentín Arrieta asegura que "ha sido complicado encontrar datos". "Casi todos provienen de testimonios de las propias familias y sus descendientes", cuenta Arrieta, que se ayudó de la tradición oral y de información de archivos y publicaciones precedentes. "Somió está muy modificado", remarca el autor. "La gente vivía del campo hasta mediados del siglo XX, cuando empezó el desarrollismo", sostiene el escritor, que admite que esta actividad es actualmente "residual" entre los residentes de la parroquia. "Las casas se mantienen más o menos en el estado original por la sensibilidad que han tenido sus propietarios. Aun así, hay muchas que es imposible saber que en su origen fueron una casería", valora Valentín Arrieta, que agrega que en los años que duró la investigación se han perdido "elementos etnográficos como hórreos o paneras". "El libro recoge caserías que hoy en día no existen", resalta. La casa mariñana era la tipología más extendida décadas atrás. "Incluía la cuadra, era funcional y útil", afirma Arrieta. Muchas familias apostaban por una economía de subsistencia y las caserías eran claves para ello. "Había cultivos más productivos que otros, como el trigo o el maíz. También había pumaradas de donde la gente obtenía manzana para producir sidra", relata el arquitecto, que apunta que se vendía el tabaco a la Fábrica de Tabacos y la remolacha a la azucarera de Veriña. "En las huertas, el excedente de verduras y hortalizas se llevaba al Mercado del Sur. Era muy valorado el tomate de Somió", continúa Arrieta. "Estas casas se conocen normalmente por el nombre del cabeza de familia y se van heredando", subraya Arrieta, que ensalza el apoyo recibido por parte de la asociación vecinal de San Julián de Somió. "Ellos conocen más el territorio. Aquí hay hórreos antiguos, incluso del siglo XVI", indica. "Es interesante descubrir que el Somió rural subyace al que hoy conocemos con sus chalés y quintas de recreo", prosigue Valentín Arrieta, que considera la obra como "un homenaje a esas familias y toda la gente que trabajó tan duro para que podamos tener las condiciones de vida que tenemos". "Aunque esté enmascarado, podemos identificar ese patrimonio", recalca el autor. El estudio incluye un abundante material gráfico, con fotos realizadas por el propio Arrieta y otras provenientes de archivos municipales, del Museo del Pueblo de Asturias o cedidas por las familias. Los interesados en indagar en la historia rural de Somió pueden adquirir el ejemplar los lunes y jueves, de 19.00 a 20.00 horas, en la sede de la asociación vecinal. "Es una iniciativa en la que llevábamos años pensando, pero no teníamos quien la desarrollase", confiesa Soledad Lafuente, líder vecinal de Somió, que se muestra "agradecida" por la implicación de Valentín Arrieta en el proyecto. "Queríamos que esto quedase escrito para el futuro, que estuviesen reflejadas esas caserías", comenta. De hecho, ni la propia entidad se esperaba la magnitud que alcanzaría la investigación. "Fue un estudio completo, pero no pensábamos que daría para tanto la historia", señala. "Es un homenaje a toda la gente que vivió de la agricultura y la ganadería y para que quienes vienen de fuera conozcan cómo era el Somió antiguo. También para las futuras generaciones", zanja Soledad Lafuente. El 26 de octubre habrá una firma de ejemplares a las 19.00 horas y el 23 de noviembre, a la misma hora, una charla en la sede vecinal de la parroquia, que echa la vista atrás para reivindicar, orgullosa, su magia rural.