"Aumentar la transferencia municipal a Emulsa no es negociable, es ineludible"

Rodrigo Pintueles (Gijón, 1983) no es nuevo en el Ayuntamiento. Durante años fue asesor del grupo municipal del PP. Ahora es concejal y de gobierno. Bajo su responsabilidad está el área de Medio Ambiente y Sostenibilidad y Emulsa, una empresa en el centro de la polémica por su delicada situación económica. Su hucha de las reservas está a cero, aunque aparezca en la contabilidad una cifra cercana a los 16 millones y de una primera inspección han salido miles y miles de facturas impagadas o mal facturadas.

–Por aclarar. ¿Alguien ha metido la mano en la caja de Emulsa?

–A día de hoy no nos consta.

–¿Eso significa que lo están buscando?

–Hay que investigar qué uso se ha hecho de las reservas, que parece que se han gastado en pagar inversiones, en gastos corrientes y las deudas. Vamos a seguir tirando del hilo y revisando en qué se ha gastado ese dinero.

–Entendiendo que las reservas son los ahorros de la empresa, ¿No son para eso? ¿No son los ahorros de una familia para comprar un coche o dar la entrada de un piso?

–Las empresas tienen que tener reservas, son un fondo de contingencia, su cuenta de ahorro. El problema es que Emulsa se ha quedado sin reservas líquidas. Una empresa de 700 trabajadores y 46 millones de presupuesto no tiene ahora mismo margen de maniobra ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Eso es una situación muy grave. Una negligencia que nos hemos encontrado.

–El líquido está a cero.

–Estamos calculándolo, porque por criterios técnicos hay cierta confusión entre el saldo de tesorería y las reservas. No sabemos exactamente el líquido que hay disponible.

–¿Cuándo empiezan a usarse las reservas para inversión con la compra de maquinaria?

–La primera constancia documental que tenemos ahora mismo es de 2012, pero es posible que la práctica se remonte a 2006 o 2007.

–Vamos, que con gobiernos tanto del PSOE como de Foro

–Sí, pero no es lo mismo usar unas reservas cuando la empresa daba beneficios, como fue el caso hasta 2019, que utilizarlas como se hizo en el último mandato cuanto estaba en pérdidas. Creo que la situación es totalmente distinta. Podemos entrar en el debate formal de si podemos usar las reservas, de qué tipo de autorización hacía falta, de si basta con el consejo de administración o era el pleno como junta general... Ese podía ser el debate anterior a la gestión del PSOE, pero ahora es el debate sobre el uso de las reservas estos últimos años con la empresa en pérdidas y como se ha descapitalizado por completo la empresa. Emulsa tiene que tener reservas propias y unas reservas propias notables.

–Habla del procedimiento. ¿Si se demuestra que no fue el correcto esto puede acabar en un juzgado?

–Exacto. Si nosotros detectamos que se ha cometido una ilegalidad de tipo administrativo o procedimental tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento del organismo judicial competente y así lo haremos.

–Por ahora no lo han hecho.

–No tenemos constancia todavía. Estamos investigando.

–Dice el PSOE que se usaron las reservas para compensar las pérdidas que generó el covid. ¿Les consta algo más?

–Yo entiendo que los gastos por covid fueron muy importantes y Emulsa no tenía más remedio que asumirlos, pero la empresa ha estado mal gestionada los últimos cuatro años. Le pongo un ejemplo. No puedes hacer un presupuesto con 615 empleados cuando sabes que van a ser 680. Ya estás generando un déficit, un agujero económico. O no tener en cuenta subidas salariales que impone la ley y que en Emulsa supusieron 450.000 euros un año y 750.000 otro. O calcular que la subida del precio de Cogersa va a ser del 15% cuando la realidad es del 173%. Con independencia del uso de las reservas hay un elemento de gestión. Se ha creado un déficit estructural que no se ha querido abordar.

–¿Es el momento de hacer una reflexión sobre la situación de todas las empresas del Ayuntaminto?

–No sé cómo están las otras, pero con lo que nos hemos encontrado en Emulsa no veo descabellado, más bien muy oportuno, encargar una auditoría externa por lo menos de las tres grandes (por Emulsa, Emtusa y EMA) para que sepamos en qué punto están.

–¿El PP defiende las empresas públicas?

–Por supuesto. Nuestro compromiso con mantener Emulsa como empresa pública, garantizar la prestación de servicios y el empleo de calidad es total y absoluto.

–En pocos meses han detectado miles de facturas sin cobrar o mal cobradas que les darían para ingresar 2,2 millones. ¿Negligencia?

–El personal que tengo en la empresa ahora es el mismo que tenía el PSOE, así que ha faltado dirección política y voluntad de investigar esto. Quizás, cuando se detecta en febrero de 2023 no era muy popular ponerse a revisar en pleno periodo electoral y era mejor dejarlo para después de las elecciones o del cambio de gobierno, pero yo entiendo que es una negligencia. Emulsa tiene ahora la directriz política de poner en orden la empresa: revisión de tasas, buscar facturas impagadas, optimizar gastos, revisar la contabilidad hacia atrás y ver que se ha hecho mal....

–¿No es una incongruencia que lo esté revisando el mismo personal que se supone que lo hizo mal en su momento?

–Los equipos de fútbol cuando cambia el entrenador siguen con la misma plantilla de futbolistas, pero ese entrenador les puede hacer jugar de manera diferente y de manera mejor. Yo quiero ser ese entrenador.

–¿Emulsa está mal, pero se puede salvar?

–La respuesta aquí la tiene la concejalía de Hacienda si mantiene su compromiso a hacer en el próximo Pleno de aportación extraordinaria para paliar los 2,4 millones de pérdidas. Y luego el plan de viabilidad. Sin él la empresa no va a ser viable.

–Un plan que incluye aumentar casi un 10% la aportación municipal para 2024.

–Emulsa necesita un 9,8% más si queremos seguir prestando los mismos servicios. ¿O vamos a empezar a recoger la basura cada dos días o descuidar los parques? Si seguimos con la financiación de 2009 pero con el incremento de costes que ha habido Emulsa se verá abocada a un recorte de servicios. Entiendo que es algo que no queremos ninguno de los dos socios del gobierno. Tiene que haber un compromiso presupuestario con Emulsa.

–Usted ha pedido ese dinero, ¿se lo van a dar?

–Las concejalías del PP vamos a abordar la negociación presupuestaria con Foro de manera global. Sí es verdad que me preocupó oír en comisión a la concejala de Hacienda, María Mitre (de Foro), dejar muy claro que esto solo era una propuesta. Será una propuesta, pero es una necesidad ineludible. No me parece negociable.

–Otro punto del plan de viabilidad es subir la tasa un 30% pese a que prometieron bajar impuestos

–Aquí tenemos la obligación de hacerlo por la ley de residuos y por la normativa general que dice que las tasas tienen que cubrir el coste efectivo del servicio. Eso hace muchos años que no se cumple en Emulsa donde estábamos recaudando 14 millones por algo que cuesta 18.

–El presidente de la Federación vecinal ha pedido no subir la tasa hasta que no se solvente el lío de las facturas mal cobradas. ¿Qué le parece?

–Un disparate total y absoluto. No creo que cuando hay noticias de que gente defrauda a Hacienda porque no paga el IRPF se le ocurra decir a nadie que no se cobre el IRPF hasta que lo paguen todos. Se va a aplicar la tasa de basura y en paralelo haremos que quien no esté pagando, pague. Su propuesta sería condenar a Emulsa a la inviabilidad y a una intervención externa. De las primeras cosas que ha hecho el PP en Emulsa es ese control. Resulta sorprendente que en estos meses hayamos detectado 1,1 millones en tasas cobradas mal y otros 1,1 en facturas impagadas. En anteriores regularizaciones no se encontraron más de 300.000 euros. Da la impresión de que buscaron muy poco.

–No pagan los de fuera pero tampoco paga el Ayuntamiento muchos de sus encargos a Emulsa.

–Esa es otra batalla. Es cierto que siendo Emulsa un medio propio el Ayuntamiento está facultado para pedirlo, pero es una constante que crea anomalías económicas a la empresa. Le pongo un ejemplo. Para poner en orden Tabacalera para las actividades en honor a Haruki Murakami se llamó a Emulsa. Tal vez tuviera que haber sido la contrata que hace la obra quien recogiera los escombros, pero lo hizo Emulsa y no va a percibir ni un euro por ello. O las fiestas en barrios. Puede tener sentido que Emulsa ayude en las limpiezas de las que organizan los vecinos, pero ahora las hay profesionalizadas. Yo quiero que Emulsa siga siendo pública, pero quiero aplicar criterios de gestión privada. ¿En Oviedo se le pide a FCC, que es la empresa que tiene la limpieza, que limpie gratis edificios públicos o espacios donde se hacen fiestas? Estoy seguro de que no se lo piden porque ya saben cuál será la respuesta.

–¿Está Emulsa en condiciones de ofrecer sus servicios en el mercado libre?

–Es una de las vías que queremos estudiar porque podríamos dedicar un 20% de nuestra actividad en el sector privado. Emulsa se ocupó de la limpieza del festival Bombastic, por ejemplo.

–Dice el comité de empresa que no usen Emulsa con fines políticos.

–Siendo una empresa pública es inevitable que ciertos aspectos se politicen, pero yo hablo de datos y de gestión, no hablo de ideología ni de política. Veo que hay gente interesada en intoxicar, pero aquí no hay en marcha un proceso encubierto de privatización de Emulsa; aquí lo que hay en marcha es un compromiso con hacer viable una empresa pública.

–Su concejalía tiene en marcha "Gijón Ecorresiliente". ¿La renaturalización urbana es el camino a seguir?

–Todas las ciudades van en esa dirección, pero a mi más que los proyectos europeos, que están garantizados, me preocupa la situación de conservación y mantenimiento de las zonas verdes que ya tenemos. En el último presupuesto se dedicaron 175.000 euros, una cantidad simplemente ridícula. Solo para poner al día lo que tenemos se necesitan cuatro millones al año: el 80% del vallado de las zonas verdes está podre, tenemos juegos infantiles con 20 años, fuentes que pierden agua... No es posible crear más zonas verdes sin ser capaces de mantener las que hay. Y no se trata de condiciones de ornato sino de seguridad. La prioridad es poner en buen estado lo que hay.

–Pues parece que todo el mundo quiere una zona verde nueva en el "solarón". ¿Y usted?

–Nos hemos reunido con "Un pulmón para el solarón" y si es viable jurídica y económicamente no hay inconveniente en estudiarlo. Como concejal de Medio Ambiente nada me gustaría más que terminar el mandato inaugurando un parque, pero tenemos serias dudas de que Adif vaya a dar el visto bueno. ¿A quién no le gusta un parque en el centro de la ciudad? Nuestras cautelas tienen que ver con no generar falsas expectativas.

–¿Qué pasa con la renaturalización del Piles que no sale a licitación?

–Hay cierto retraso porque el proyecto heredado no tuvo en cuenta ciertas necesidades del complejo deportivo de Las Mestas que hubo que fijar. La semana que viene me reúno con Demarcación de Costas para presentarles el proyecto definitivo así que todo está a punto de culminar.

–¿Entiende que el Grupo Covadonga haya puesto una nueva demanda judicial por el Piles?

–No solo no lo entiendo, sino que estoy muy decepcionado. Antes de a la política me dediqué a la abogacía y nunca se me ocurrió en el curso de una negociación demandar a la otra parte y pretender seguir manteniendo la negociación. Me parece surrealista. Al igual que al anterior gobierno le faltó tacto, sensibilidad y comunicación con el Grupo a nosotros no se nos puede acusar de eso mismo. Han tenido la máxima información, la máxima transparencia y todas las reuniones que han querido y más. Nos han pagado con la misma moneda que al anterior gobierno teniendo un trato sustancialmente diferente. No solo no han retirado ninguno de los recursos, sino que han puesto uno nuevo.

–Entiendo que no se sienten entonces obligados a cumplir con su parte del trato de llevarlos ante la Fundación Biodiversidad para que presenten su plan de azudes hinchables o abrir el anillo navegable hasta que se renaturalice el río...

–Tengo que hablarlo con la parte de Foro pero me daría vergüenza presentarme en el Ministerio con una entidad que nos acaba de demandar, daríamos una imagen cuanto menos extraña. Y el recurso me parece un verdadero disparate. Argumentar que el Ayuntamiento no puede actuar sobre el anillo navegable porque es de titularidad del Ministerio cuando es el Ministerio el que costea el 88% del proyecto y quien lo supervisa es un ejercicio de filibusterismo.