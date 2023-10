Gijón apuesta por poner una tasa por tener perro para pagar los costes de parques de mascotas

Una tasa que paguen los propietarios de los perros y con cuya recaudación el Ayuntamiento asuma mejoras en los servicios que para el bienestar de los canes se vayan acometiendo en la ciudad y cuyos propietarios no dejan de pedir a la autoridad municipal. Esa es la idea que, de cara a abrir el debate sobre su idoneidad o no, va a llevar al Consejo sectorial de Bienestar Animal su presidente, y nuevo responsable de ese área en el gobierno local, el concejal popular Rodrigo Pintueles. La decisión no es baladí si se tienen en cuenta que en Gijón hay registrados unos 40.000 perros. De salir adelante ya no será para 2024 ya que el proceso de fijación de las ordenanzas fiscales para el próximo año está, justamente, en la fase final de su tramitación.

La propuesta de Pintueles es que esa tasa canina sea finalista. Es decir que lo que se pague por ello vaya, explica el concejal, a "cubrir esa demanda creciente de servicios públicos para las mascotas. Cada vez nos piden más zonas cercadas para dejar sueltos a los perros, más fuentes para que puedan beber las mascotas... Yo lo entiendo porque mi familia tiene perro y es tranquilizador dejarlo suelto en un espacio sabiendo que no lo van a atropellar pero eso tiene un coste para la administración". El objetivo es que todas esas mejoras en el espacio urbano para los perros no supongan un "sobrecoste para el conjunto de la ciudadanía". La idea de una tasa canina no es nueva. Ni en Gijón ni fuera de Gijón. De hecho el popular Pintueles, que asegura no tener una posición sobre el tema, recuerda que en el anterior mandato fue Foro, ahora su socio en un gobierno liderado por la forista Carmen Moriyón, quien lo propuso. El portavoz forista Jesús Martínez Salvador llevaba al pleno de septiembre de 2019 un paquete de medidas que incluía una tasa de 10 euros al año a pagar por cada mascota censada. Dinero que iría a financiar servicios para esas mismas mascotas. La iniciativa no salió adelante en el Pleno. Foro sumó el apoyo de Podemos y se encontró con el rechazo de PSOE, Ciudadanos, Vox e IU y la abstención del PP. Precisamente quien ahora desde el gobierno busca impulsar el debate político y social sobre esa tasa desde el consejo sectorial de Bienestar Animal. Al margen del debate de las tasas pero sin salirse del debate de la presencia de perros en la ciudad, Pintueles no es partidario de cambiar las condiciones actuales de acceso de los canes a las playas para ampliarlas tanto a nuevos arenales como a más horario a lo largo del día o más semanas a lo largo del año. Ahora mismo el acceso de perros a San Lorenzo está prohibido durante la temporada de baños. Para el edil ir a más no solo podría generar problemas de convivencia y seguridad en la playa. También problemas ambientales en las condiciones del propio arenal como los que ya se han detectado en la playa del Cervigón, la playa para perros de la ciudad. En el consejo sectorial de Bienestar Animal también se tendrá que hablar, y mucho, del impacto para los ciudadanos pero también para el Ayuntamiento de la aplicación de la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales que acaba de entrar en vigor. La situación preocupa a Pintueles en lo que tiene que ver con los compromisos que impone la ley a los ayuntamientos y su coste económico. Que no es poco. A falta de los reglamentos que concreten más que tiene que hacer cada ayuntamiento, Pintueles ha empezado a hacer números en lo que tiene que ver con el cuidado de gatos callejeros y las sumas le preocupan. 200 euros por gato Gijón tiene registradas unas 200 colonias que suman un millar de gatos. "Aquí ya hay planes de esterilización en colonias felinas pero la ley nos obliga ahora a incrementar el cuidado de los gatos callejeros con la colocación de chip, vacunas, desparasitación y esterilización. Yo tengo gato y se lo que me cobró el veterinario por todo eso. A 200 euros y con mil gatos la cifra que sale se comería casi todo el presupuesto del área de bienestar animal", explica Pintueles. A falta de concretar esa nueva responsabilidades y su coste, el edil lo que ha hecho ya es aumentar de 12.000 a 50.000 euros la partida presupuestaria para la esterilización de gatos en colonias callejeras en el proyecto económico de su concejalía para el año que viene. Es multiplicar por cuatro lo que hay. Los gatos no son el único problema encontrado en la lectura de la nueva ley impulsada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. A Pintueles también le preocupa qué alternativas se van a tener que buscar ante situaciones de superpoblación de gaviotas y palomas si, como marca la ley, queda prohibido el control letal de la fauna. Otros mecaninos "poco efectivos" llevaron a que hace un par de años se multiplicaran por tres las aves urbanas. Al tiempo que pide informes y hace sumas , el concejal responsable de Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Gijón ha llevado al gabinete de Alcaldía el asunto para fijar una posición conjunta frente al acceso de mascotas a espacios públicos. Algo que afectaría los centros de atención a la ciudadanía, a los equipamientos del Patronato Deportivo Municipal, a los autobuses de Emtusa... "Estamos a la espera de informes que concreten la obligación porque lo que la ley nos dice es que promoveremos el acceso de mascotas a los espacios públicos. ¿Es un espacio público una oficina municipal?", se pregunta el edil. Emtusa, por ahora, no va a cambiar de criterio. Su reglamento permite el acceso con mascotas de pequeño tamaño y en transportín. Algo que entienden cumple con las condiciones que fija la nueva ley.