Republicanismo y tolerancia por bandera

Ricardo Ulpiano Álvarez González ha sido, y es, un constante no parar. A sus casi 80 años afronta una nueva etapa como presidente del Ateneo Republicano de Asturias, sucediendo a Alejandro Villa Allande. Las líneas a seguir están claras. También los objetivos, como aumentar los socios y captar a la juventud. El relevo generacional, que llaman. Quiere potenciar el concepto republicano, analizarlo. Le fascina la historia y conocer sus entresijos. La suya propia arranca un 14 de abril de 1944, en Ables. En aquella población de Llanera nace Ulpiano Álvarez. Por nacimiento, fue el cuarto de ocho hermanos, aunque, por desgracia, dos fallecieron con apenas unos meses de vida.

Sus padres, Ricardo y Enriqueta Delfina, se volcaron con el crecimiento del pequeño. Y su abuela Carmen, que posee un huequito especial en el corazón de su nieto. La familia salió adelante, con una casería que servía como un crucial sustento. Ricardo, el padre, se empeñó en que los hijos estudiaran, en una época en la que imperaba el régimen franquista en el país. Sin reparo, se marchó a Córdoba, donde estudió el bachillerato laboral gracias a una beca. Obtuvo el título de perito industrial mecánico por la Universidad de Sevilla. Andalucía es la segunda tierra de Ricardo Ulpiano Álvarez. Una vez consumado su regreso a la región, se licenció en Derecho. Definitivamente, no desentonaba en el pupitre.

En el año 1968 se integró en la entonces Empresa Nacional Siderúrgica (Ensidesa), en el servicio de transportes en Avilés. Para ingresar, le solicitaron certificados de para corroborar su buena conducta. Circunstancias de la época. Vio la inauguración de su cuarto horno. Consideraba que era una ocasión pintiparada para adentrarse en el engranaje laboral. Incluso debía intercambiar turno con algún compañero para compatibilizarlo con la carrera de Derecho. España necesitaba técnicos para el desarrollo industrial que vendría posteriormente y Ulpiano agarró la oportunidad al vuelo.

Su periplo político ha dado mucho juego. En 1976 se afilió al Partido Socialista Popular, que años más tarde se fusionó con el Partido Socialista Obrero Español. Su conciencia social, política y sindical había empezado antes, con el contacto con varias personas que resultaron fundamentales para la carrera de Ulpiano Álvarez, como algún profesor de la universidad. Jamás le ha importado lo de meterse en "charcos". Tampoco convivir con progresistas y conservadores. De todo aprendía, pero tenía un sendero marcado. Quería cambiar las cosas y luchar por ello. No se arrepiente de cada paso que ha tomado.

Una militante del partido socialdemócrata alemán se cruzó en su trayectoria. Le concienció. Cuando llegó la legalización de los partidos, la decisión no admitía titubeos en su cabeza. Democracia, socialismo, republicanismo. Ese es su orden. Ulpiano Álvarez formó parte del primer gobierno de Pedro de Silva, presidente autonómico entre 1983 y 1991. Álvarez ejerció como consejero de Trabajo y de Servicios Sociales. Inmediatamente, fue alcalde de Castrillón entre 1987 y 1991. Al socialista se le ocurrió en su mandato crear el Día de Castrillón, a festejar el lunes posterior al primer domingo de julio. "Hicimos una campaña en los colegios del concejo y los niños creían que era el día de San Ulpiano", reconocía hace unos años.

Desde 1976, Salinas es su hogar. Y el piso, el mismo. Divorciado, tiene un hijo, Alejandro, que es economista en Oviedo. En la década de los ochenta nació lo que sería el embrión del Ateneo Republicano de Asturias, fundado formalmente en 1999. Lo hizo gracias a contactos con Antonio Masip, que fue alcalde de Oviedo o Juan Luis Rodríguez-Vigil. O Paco Prendes, que a la postre también acabaría presidiendo la entidad. Parece que Ulpiano Álvarez estuviese destinado a liderar el Ateneo.

Orgulloso de su papel como alcalde de Castrillón por la modernización de las canalizaciones y del saneamiento, fue jefe de Recursos Humanos en la empresa que le vio crecer laboralmente, una Ensidesa que terminaría siendo ArcelorMittal. Trató de desplegar una política social inclusiva con la creación de centros de día y de empleo. Asimismo, ha sido durante más de 20 años voluntario de Adansi, la asociación de familias y personas con autismo. Jubilado en 2004, le servía para mantenerse activo, si bien a Ricardo Ulpiano Álvarez eso nunca le ha costado. Siempre se ha esmerado en conservar los lazos con la sociedad, en ser partícipe. En el Ateneo Republicano ha reforzado esa idea.

De pequeño se aficionó al deporte y, en concreto, a la gimnasia rítmica. Cuando estudiaba en Córdoba participaba, en equipo, en diversos juegos escolares con resultados muy notorios. De hecho, compitió en algunos Juegos del Cantábrico, en el País Vasco. Tiene una faceta "runner" y le gusta el senderismo. Y los bailes, sobre todo los latinos. El tango es su ojito derecho. Sus vínculos con Gijón derivan en gran parte de la amistad forjada con personalidades como Pedro de Silva o Paco Prendes. No obstante, como buen amante de la playa, las visitas a San Lorenzo no fallan en el calendario del llanerense. Su parte favorita, el Tostaderu. Le cautiva el ambiente estival en la ciudad y no duda en ensalzar la política de barrios llevada a cabo en los últimos tiempos.

Ricardo Ulpiano Álvarez, tolerante y defensor de la honradez, encara la presidencia del Ateneo Republicano rebosante de expectativas. Con todo el bagaje que acumula a sus espaldas, a ver quién cuestiona su pericia.