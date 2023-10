La decisión del gobierno de Foro y PP de optar por una congelación casi total de las ordenanzas fiscales de cara al año que viene, y el hecho de que muchos de los cambios no vayan más allá de ajustes técnicos, ha limitado al máximo las posibilidades de presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales de la oposición. A pesar de ello el plazo de presentación de enmiendas se cerraba en el último minuto del día 20 con la presentación de 17 iniciativas, once desde el Grupo municipal socialista. El único cambio importante de cara al año que viene es una subida del 30% en la tarifa de recogida de la basura que se aprobó con una amplia mayoría en el consejo de administración de Emulsa.

Quien no ha presentado ninguna enmienda ha sido Vox, el último partido en llegar a la oposición tras ser expulsado del gobierno por Carmen Moriyón. Un Vox ahora solo integrado por Sara Álvarez Rouco tras la marcha del partido de Oliver Suárez en medio de la gran bronca política que sigue abierta en la Casa Consistorial. Vox –y para ellos ese es el verdadero motivo por el que Foro rompió el pacto de gobierno que tenía ambas formaciones políticas y no los planes de Rouco para el Festival de Cine de Xixón (FICX) como edil de Festejos– ya había anunciado que no apoyaría una propuesta de ordenanzas que no incluye una rebaja del IBI. Ya que no se puede presentar enmiendas a ese impuesto Vox ha decidido no presentar ninguna.

Quien si ha presentado una enmienda al IBI aunque sabiendo que será inadmitida es la edil de Podemos, Olaya Suárez. Una enmienda dice la concejala "que podría incorporarse si hay voluntad del equipo de gobierno" y con la que la formación morada ejemplifica su compromiso con el IBI diferenciado, popularmente conocido como "IBI para ricos". Su propuesta es fijar un tipo del 1,3% a todos los inmuebles de uso no residencial con un valor catastral igual o superior a 1,5 millones de euros. Solo un año, y en un pacto entre el gobierno de PSOE e IU y Podemos, se aprobó este IBI diferenciado. No llegó a aplicarse ante el escenario de recesión económica que generó la pandemia.

Podemos también plantea enmiendas a la subida de la tasa de Emulsa para incorporar bonificaciones por situación de vulnerabilidad económica de las familias y uso de los puntos limpios. Izquierda Unida ha optado por presentar una sola enmienda que va a la Empresa Municipal de Aguas (EMA).