La tasa canina de Gijón convence: "Es por el bien de todos"

La propuesta de tasa canina que llevará Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, al consejo sectorial de Bienestar Animal ha caído, por norma general, de pie en los propietarios de los perros. Se trata de una tasa que, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, pagarían los dueños de los canes y con cuya recaudación el Ayuntamiento asumiría mejoras en los servicios públicos. El cercado de espacios para que los animales corran sueltos entraría en esas posibles medidas. "Todo lo que sea mejorar cercados me parece perfecto, aunque haya que pagar", reconoce Sergio Fernández, propietario de "Yogüi", que acostumbra a corretear enérgicamente por el "solarón". "Mucha gente tiene miedo a los animales y, pese a que haya zonas para ellos, se pueden salir de ahí", prosigue Fernández, a favor de la iniciativa por la que aboga Pintueles, siempre que la cantidad a abonar sea razonable. "Es por el bienestar de animales y personas", remata.

En una línea similar se muestra Rita Chacón. "Todo lo que sea mejoras para los perros, estupendo. Siempre que no haya que pagar muchísimo", asevera Chacón, que paseaba ayer con "Veinte". Para Fernando Rodríguez, la tasa planteada por Pintueles es una gran alternativa. "Me parece bien si revierte en acondicionar los espacios para los perros. Sería como cualquier tasa por tener coches u otras cosas", razona Rodríguez, para el que lo primordial en la lista de medidas para los canes es la delimitación de espacios. "Aquí en el solarón suele haber problemas, o en la playa", apunta el dueño de "Yaco".

En la otra cara de la moneda están quienes son más reticentes a la idea de abonar esta tasa canina. Es el caso María Dolores Somonte, que descansaba ayer en un banco junto a su perra "Silfe". "Ya cuesta mucho la consulta veterinaria o las vacunas, así que una tasa más...", observa Somonte, que, no obstante, abre la puerta a abrazar la propuesta si las ventajas compensan. "Si se pone, debe ser para hacer cosas buenas para los perros, para tener un sitio donde quedarse con ellos y zonas seguras", indica. "Si se realiza con ese fin, ya me parece menos mal", sentencia. Sonia Montes, por su parte, considera "oportuno" mejorar los servicios públicos para perros en la ciudad, aunque lanza una pregunta. "¿Por qué pagar aparte?", cuestiona Montes, de la opinión de que "tener un animal se está convirtiendo en un artículo de lujo".

¿Y qué opinan quienes no se ven afectados por la tasa, es decir, los que no tienen perro? El matrimonio formado por Ana Rancaño y José Manuel López es partidario de la iniciativa. "La veo positiva", declara López. "Nos gustaría tener perro porque nos encantan, así que mientras la tasa no sea muy alta...", agrega Ana Rancaño. Para Javier Cervera, la idea tiene sentido tanto para los dueños de los animales como para el resto de la ciudadanía. "Sería incluso mejor. Si se mejoran los servicios y los entornos para que los propietarios estén contentos y ellos están dispuestos a pagarlo...", reflexiona.

Daniel Hernández, de Arriondas y que ayer jugaba al fútbol en el solarón con sus hijos Noah y Shun, actualmente no tiene perro. Sí lo tuvo en el pasado, por lo que posee esa doble visión. A su juicio, la tasa canina puede ser una buena opción si el precio "no es excesivo". La determinación que adopte el gobierno local goza de la relevancia que acarrea la existencia de unos 40.000 perros registrados en Gijón. Eso sí, de prosperar, ya no será para 2024, puesto que el proceso de fijación de las ordenanzas fiscales para el próximo año está en la fase final de su tramitación.

En 2019 hubo un antecedente, cuando Foro llevó la idea de la tasa canina a un Pleno. El paquete de medidas incluía una tasa de 10 euros anual a pagar por cada mascota censada. No salió adelante. Ahora, falta ver el recorrido que tiene en esta ocasión la apuesta del edil de Bienestar Animal.