El cambio de estatutos de Divertia busca afianzar a Oliver Suárez, dice la oposición

Nueva Junta de Portavoces en la Casa Consistorial y nueva bronca entre gobierno y oposición a cuenta de la corrección de que Oliver Suárez, nuevo edil no adscrito del Ayuntamiento tras abandonar la disciplina de Vox siga como presidente de Divertia y con asiento en el consejo de administración en detrimento de la representación que tiene Vox, que pasaría de dos a un consejero. La reunión se había convocado para fijar el orden del día del pleno de ordenanzas fiscales para el año que viene pero el anuncio por parte del portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, de una junta general de accionistas para cambiar los estatutos de Divertia volvió a destapar la caja de los truenos.

Marina Pineda, edil del PSOE, acusó a Martínez Salvador de hacer un "nuevo alarde de falta de transparencia y prepotencia de este gobierno municipal" y denunció que esta modificación de los estatutos esconde la decisión de que sea la Junta de Gobierno y no el Pleno quien decida a los representantes municipales en el consejo de Divertia "para garantizar la mayoría del gobierno en la empresa apoyándose en el tránsfuga Oliver Suárez".

A partir de ahora, Divertia pasará de tener doce a tener nueve consejeros. Un cambio que tiene que ver con el traslado de Divertia a la Empresa de Promoción Empresarial y Turística (PETSA) de las competencias en materia de turismo y, con ello, de los consejeros que en representación del tejido económico local se vinculaban a esa gestión del turismo. Hasta aquí no hay problema.

El problema que denuncia la oposición es que, de paso, el gobierno de Carmen Moriyón aprovecha el cambio para rebajar la representación de Vox y consolidar la presidencia de Oliver Suárez. Hay que recordar que tras la expulsión de Vox del gobierno, Carmen Moriyón revocó le nombramiento de Sara Álvarez Rouco como concejala de Festejos pero no hizo lo mismo con el de Oliver Suárez como presidente de Divertia. Ambos cargos pactados en el acuerdo de gobierno entre Foro y Vox. En medio de esa pugna Suárez notificó que abandonaba el grupo municipal de Vox y Vox revocó sus nombramientos.

El acuerdo político de organización pactado entre los grupos al principio del mandato fijaba en el Pleno el derecho a nombrar a ocho consejeros: 2 de Foro y Vox y uno de PSOE, PP, IU y Podemos. Vox nombró a sus dos ediles teniendo en cuenta que Suárez ya había sido nombrado por resolución de Alcaldía como presidente de la empresa. Un nombramiento que se pone en valor en el informe de la Secretaría Municipal que avala que el exedil de Vox puede seguir al frente de Divertia. Se entiende que lo nombró la Alcaldesa y no Vox y que como presidente ya es consejero. Así lo dice el informe y así lo defiende el gobierno que lidera Carmen Moriyón. Justo al revés de cómo lo ve la oposición.

"Se escudan en criterios técnicos para justificar decisiones políticas y romper las reglas democráticas", denuncia Pineda. "Vamos por el libro. Aqui no se están retorciendo los estatutos, se están aplicando", dicen fuentes del gobierno que defienden que se hace lo que dice la Secretaría. Lo que si se denuncia desde el gobierno es la "agresividad" que mostraron representantes de la oposición en esa Junta de Portavoces,

Una de ellas la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, para quien "resulta difícil de entender el ansia de Foro por arruinar la convivencia política en el ayuntamiento de Gijón. Lo han planeado todo con detalle, aprovechando el transfugismo para mantenerse en mayoría. Tanto su actitud como la del tránsfuga es escandalosa e inmoral y no tiene un pase que pretendan modificar estatutos y todo lo necesario con tal de apartarnos y usurpar lo que nos corresponde". Aunque no solo cargó contra Foro . El otro socio de gobierno también se llevó lo suyo. "Sorprenden las tragaderas del PP, que participa de esta vergüenza mirando hacia otro lado con tal de no perder los sillones. Lo peor es que tanto Foro como PP pusieron el grito en el cielo cuando los señores Leal, en el Principado y López Asenjo, en el Ayuntamiento, se apartaron de sus respectivas disciplinas. Lo que están haciendo Moriyón y PP por omisión, no tiene nombre", remató.