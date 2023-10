Así es "Casas en el muelle", la obra donada por Josefina Junco al Museo Jovellanos

Cuando Josefina Junco, artista natural de Arriondas, se trasladó a Gijón, comenzó a pintar de otra manera. Unas huellas que a día de hoy prevalecen en su obra. El mar es uno de los protagonistas porque, como dice la autora, es "impresionante". Le ha permitido construir pinturas como "Casas en el muelle", creada en 2012, y que acaba de donar al Museo Casa Natal de Jovellanos. Junco, licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y que ha ejercido como profesora de Lengua y Literatura Española en el Instituto Doña Jimena, participó ayer en el acto oficial de la entrega, que sirvió también para presentar una serie de 12 dibujos, dos pasteles y un cuaderno de apuntes, en el que se visibiliza su pasión por la pintura de flores y la evocación de la naturaleza.

"Recoge una visión estática y equilibrada", aseguró la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, que alabó "la donación de esta espléndida obra". "Casas en el muelle" pertenece a una serie de estampas gijonesas, que ya vio la luz hace una década, cuando la creadora presentó su exposición "Espacios de Armonía" en la Galería Cornión. La directora del Museo Jovellanos, Lucía Peláez, mostró por su parte "la alegría por la incorporación de esta obra y por el valor de la representación".

En cuanto a la autora, Josefina Junco, explicó todo lo que supone Gijón a la hora de llevar a cabo sus creaciones. "Es una ciudad receptiva, amable y sensual", detalla en primer lugar, antes de añadir: "Es un lujo que tengamos esta ciudad, tenemos que cuidarla". "Es un privilegio que el mar venga a nosotros, como vemos reflejado en este cuadro", añadió la artista. Respecto a sus motivaciones e inspiraciones, Junco reconoció que se producen especialmente en sus paseos junto al mar: "Para mí es clave para mi salud física y mental". "Salgo a pasear por el Muro en verano, voy descubriendo los barcos y el horizonte, voy fijándome cada vez más en los colores. Y en invierno me voy al muelle, hace menos aire y frío, me reciben lo primero las palmeras y me predispone a entrar en una situación mental diferente que me hace disfrutar", indicó.

"Casas en el muelle" consigue además, a través de los barcos inmóviles, crear esa atmósfera de irrealidad que domina la escena, que trasciende el espacio real, y que consigue transformarlo en un espacio colorista y optimista. "Pensar los colores es lo que quizás me lleva más tiempo", señala la autora. A esta donación y serie de pinturas se le suma un taller, titulado "El jardín privado de Josefina Junco. Jarrones, flores y plantas", que se celebrará los días 9 y 10 de noviembre, con el objetivo de mantener esa misma dinámica de la autora, para dibujar flores y plantas.