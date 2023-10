Instantes de película

Una muestra de pintura, en la que aparecen diferentes óleos sobre lino, en la que el autor ofrece al espectador un juego en torno a imágenes ocultas del cine con el objetivo de dar visibilidad a esos códigos ocultos tras el ojo de la cámara. Rafa Rollón acerca desde este mañana sábado a la galería Bea Villamarín su muestra titulada "Otarter", que significa retrato escrito al revés, y en la que ofrece también un juego de colores, perspectivas y enfoques. "El objetivo es hacer visibles códigos ocultos de las imágenes cinematográficas", resume el artista, que también incide en cómo consigue trasladar esa particular visión al espectador: "Se representan instantes de películas manipulados e interferenciados, que buscan un juego entrópico de equilibrio de la propia imagen".

"Macguffin", "Ruido Secreto", "Can you hear me", "Almuerzo sobre la hierba" o "Iconomía" son algunos títulos de las obras que podrá ver el público en esta exposición, que además estará enmarcada durante el mes de noviembre dentro del circuito de actividades vinculadas al Festival Internacional de Cine de Gijón.

Rafa Rollón, nacido en Ávila, se desplazó a vivir a Asturias hace 17 años, donde ha continuado su trayectoria artística. Ha sido reconocido con premios como el XLIX Certamen Nacional de Arte de Luarca, también obtuvo en 2015 la medalla a la mejor obra de la Feria de Arte de Oviedo, y el tercer premio en el Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña" de Siero.

Su último trabajo lo expondrá desde mañana en Gijón, con una propuesta en la que toma al cine como protagonista. ¿El motivo? "Veo el cine como dispositivo de producción de la imagen, que la cosifica, estableciendo un orden de lo visible", enfatiza Rollón, para explicar justo a continuación: "El cine participa así de la iconomía de las sociedades contemporáneas, que dan a las imágenes un valor de uso para controlar nuestros deseos".

Respecto a lo que le gustaría conseguir que se transmita con este juego de imágenes en el espectador, Rafa Rollón se refiere a "la interferencia como momento off de la imagen, que la niega al sufrir el significante", y detalla que esa circunstancia sirve para "provocar una deshabituación de la mirada, que solo encuentra validez en su negación". La exposición estará abierta al hasta el próximo 9 de diciembre para buscar, según el autor, "provocar un continuo e inestable camino de incertidumbres imaginativas".