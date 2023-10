Acepta tres años por inducir a una menor a prostituirse para él

Un vecino de Gijón aceptó ayer tres años, cuatro meses y 15 días de cárcel por un delito de inducción a la prostitución a una menor de 16 años. El juicio se celebró ayer en la Audiencia Provincial, a puerta cerrada, y el ahora condenado, que ya estaba en prisión por otra causa, reconoció los hechos. Hubo un acuerdo entre las partes. La jueza le impuso la pena de dos años por el asunto de la prostitución y además medio año más por un delito de provocación sexual y exhibición de material pornográfico (por algunos mensajes de móvil que le mandó a la víctima) y otros diez meses y quince días por un delito contra la salud pública por ofrecerle drogas. El caso se remonta al año 2021, que fue cuando se puso la denuncia por parte del centro menores en el que, en el momento de los hechos, se encontraba la víctima.

Según las fuentes consultadas, la víctima sería una chica joven que habría perdido a sus padres y habría terminado viviendo con su abuelo. Su situación en casa no sería del todo buena porque era relativamente habitual que se escapara de su domicilio. Cuando contaba con 13 años, explican estas mismas fuentes jurídicas, comenzó a consumir drogas y a relacionarse con chicos que eran mayores que ella. Fue a través de su novio como el ahora condenado comenzó a tener una relación con ella cuando ya era más mayor, pero aún no contaba con los 18 años cumplidos. El ahora condenado alegó que desconocía que fuera menor de edad cuando sucedió todo, pero eso no impidió que se iniciara una investigación para aclararlo.

La cosa fue a más con el paso del tiempo y según explicaron ayer fuentes cercanas al caso el condenado comenzó a hacerle proposiciones deshonestas a la chica, tanto en el sentido sexual, como de consumo de drogas, sobre todo marihuana. El abuelo de la joven, debido a los conflictos que tenía con la menor, terminó cediendo su tutela al Principado. La chica empezó a vivir desde entonces en un centro de menores de Gijón. Fue una profesora de este centro y posteriormente la propia directora la que se percataron del caso y lo denunciaron. Pudieron ver las conversaciones que la chica y el hombre mantenían por Whatsapp. Algunas de ellas eran muy subidas de tono.

Todo esto se supo porque durante la investigación los mensaje de teléfono se cotejaron. Resultaron claves para determinar lo sucedido. La víctima no solo mantenía conversaciones con el procesado, sino también con otras personas. El detenido le proponía mantener relaciones sexuales y le ofrecía cosas a cambio. A la sesión celebrada ayer en la Audiencia Provincial había varias personas citadas. Estaba una amiga de la víctima y también la profesora y la directora del centro de menores que detectaron el caso. El juicio estaba fijado para las diez de la mañana. Al final, se alcanzó un acuerdo entre las partes tras cerca de más de una hora de deliberación. Aceptó las condenas ya citadas. Le han caído dos años por un delito de favorecimiento y o inducción a la prostitución, seis meses por provocación sexual a menores y exhibición de material pornográfico y otros diez meses más 15 días por un delito contra la salud pública por el asunto de las drogas. Las penas que pedía la Fiscalía eran más elevadas.

El ahora condenado regresó tras el juicio a la cárcel de Asturias. La condena ahora impuesta la cumplirá independientemente de la que ya tiene por otro asunto, que también fue juzgado en la Audiencia Provincial. Los casos en los que hay condenas por asuntos relativos a relaciones sexuales con menores no son infrecuentes. Este verano dos jóvenes aceptaron dos años de cárcel por acostarse de forma consentida con una joven a la que conocieron por una página de contactos en la que ella se anunciaba. Uno de ellos, tras contratar sus servicios, luego se negó a pagarle la cantidad convenida: 75 euros en total.