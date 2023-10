La Feria de Desembalaje abre con 78 expositores y más de 37.000 piezas

Joyas, muebles, decoración, piezas de coleccionista y hasta coches. Estas son algunas de las piezas que se pueden encontrar en la Feria de Desembalaje de Antigüedades de Asturias, que dio ayer el pistoletazo de salida a su vigésima cuarta edición. El evento, que finaliza mañana, tiene lugar en el recinto ferial Luis Adaro, en horario de 11.00 a 21.00 horas hoy y de 11.00 a 20.00 el domingo. "Es una ocasión única de cada año que yo, al menos, no me pierdo por nada del mundo", comentaba Antonio Basterrechaeu, seguidor fiel del certamen desde hace años. "Me encuentro cosas de cuando iba al colegio, y eso no tiene precio", agregaba.

Este año, el certamen cuenta con 78 expositores procedentes de nueve comunidades autónomas. "Yo compro piezas por España e incluso el extranjero, y luego las vendo en diferentes ferias", expresaba el catalán Llorens Pell. "Este año traigo botellas de más de 100 años, de gaseosa e incluso de lejía", añadía. Además de los stands nacionales, Francia y Gran Bretaña también se unieron a este mercado con más de 37.000 piezas retro, vintage o de coleccionismo. "Este es el primer año que venimos", decía la comercial Beatriz Costales. "Traemos un poco de todo, en la variedad está el gusto", añadía. Y es que, la Feria de Desembalaje es uno de los certámenes de antigüedades más consolidados de la península por su abanico de productos. "No vienes buscando algo más, vienes a por algo único y por aquí hay mucho de eso", expresaba Basterrechau. Mar de Cosío es otra de las veteranas en la feria. "Todos los años viene gente, da igual la edad o si buscan piezas en concreto", indicaba. De Cosío comenzó a vender piezas retro en la segunda edición de la feria. "Ya llovió desde entonces", contaba entre risas. Otros, como David Martínez, lleva más de diez ediciones como expositor fijo. "Nunca sabes lo que vas a vender, no hay nada seguro en el mundo de las antigüedades", indicaba. "No hay un tipo de público en concreto, niños, jóvenes y adultos sobre todo claro", pero no dudó en explicar que "no es solo para coleccionistas, simplemente hay objetos que gustan a cualquiera y al final lo pueden hasta querer comprar", añadía. En la 24.ª edición de la Feria de Desembalaje de Antigüedades de Asturias se pueden encontrar todo tipo de libros, desde infantiles hasta guías de buenos modales. Vinilos de bandas y cantantes tanto nacionales e internacionales seguidos de posters vintage de diferentes artistas. Entre piezas de colección, muebles victorianos, carritos de helados y bicicletas utilizadas para diferentes finalidades. Las cámaras analógicas, tocadiscos y máquinas de escribir abundan en la feria, pero si algo llamó la atención de los asistentes, fueron los dos coches de época. Un Chrysler azul marino de 1969 y un Citroen 2cv6 celeste. "Las piezas únicas a veces son complicadas de vender", compartía Javier Pierna, tras varios años como comercial de la feria. "De todas formas, los domingos suelen ser el día de mayor venta, porque los que vinieron el primer día y se quedaron con ganas de la pieza, se deciden por comprarla", añadía. "Lo mejor de esta feria es que se junta gente coleccionista con gente curiosa por las antigüedades", aseguraba el interiorista Iván Santos. "Nosotros venimos a por piezas para clientes", aclaraba Julia Pereda. "Lo complicado a veces es que compraríamos muchas cosas, pero hay que ajustarse a presupuesto", proseguía. La pareja de interioristas visita la feria cada año en busca de piezas únicas, "y siempre nos llevamos algo", compartía Santos. "Acabamos de llegar y ya hemos visto muchas cosas", añadía Pereda. Ambos echan un vistazo el primer día de la feria y aguardan hasta el fin de la feria para conseguir regatear algunos precios y llevarse "piezas únicas que solo encontrarías aquí". Esta edición también dispone de talleres para los asistentes con inscripción gratuita previa, compartiendo trucos para la conservación de los muebles y también su posible restauración. Además de contar con un sorteo de una antigüedad al que se puede optar por rellenar el boleto que se entrega a la entrada.