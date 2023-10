Pintueles garantiza que Emulsa será "viable y pública" ante el comité de empresa

Igual que hizo en comisión con los grupos políticos del Ayuntamiento y en el consejo de administración con los consejeros en representación de partidos, vecinos y sindicatos, el edil popular y presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, explicó ayer a los miembros del comité de empresa la delicada situación económica que vive la sociedad, el plan de actuaciones diseñado para garantizar su viabilidad y esas anomalías en la gestión económica de años anteriores que se han puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas por si hubiera alguna conducta delictiva.

El mayor problema, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, está en el vaciamiento de las reservas. Una partida en la que constaban casi 16 millones pero que los nuevos gestores se han encontrado sin liquidez ya que ese dinero se fue usando para financiar inversiones y, en los dos últimos años, para compensar las pérdidas de la empresa. Se tienen dudas sobre la correcta ejecución de esos usos de las reservas. Además, se han detectado facturas impagadas o mal cobradas que, hasta ahora, minoraron en 2,2 millones los ingresos de la empresa y que anteriores direcciones no reclamaron.

Pintueles reiteró ante los trabajadores su compromiso con la viabilidad de la empresa y con su carácter público. Y ante la preocupación de la plantilla aseguró que ese proceso de revisión de cuentas no afecta a los procedimientos de contratación en marcha. Emulsa tiene abierto desde finales del año pasado un proceso para seleccionar a quien ocupe 60 plazas fijas y 86 fijas discontinuas de peones de limpieza y jardinería y generar una nueva bolsa de empleo.

Por su parte, el comité mostró su malestar por no haber sido informados de manera directa de estos problemas y parte de sus integrantes volvieron a hacer hincapié en su reivindicación de que no se use a las empresas publicas –y en este caso concreto a la de servicios de medio ambiente urbano– como un arma arrojadiza entre partidos. Hay que recordar que en su intervención pública la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, acusó directamente al PSOE de llevar al borde de la desaparición a Emulsa por su mala gestión económica. Algo que provocó la reacción socialista en defensa de su gestión. Los procedimientos que ahora están en el punto de mira afectan tanto a los años de gobierno de Foro como del PSOE.

En cuanto al plan de viabilidad para Emulsa, la primera medida es la anunciada aportación extraordinaria del Ayuntamiento de 2,7 millones para garantizar que la empresa no cierre en pérdidas. También está aprobada la subida del 30% de la tasa por recogida de basura para 2024 y al Ayuntamiento se le ha pedido que suba su aportación un 10% el año que viene.