El principal vial del campus contará con dotación para su arreglo en 2024

El Ayuntamiento y la Universidad abordarán a partir de 2024 la mejora de algunas de las deficiencias del campus de Gijón. La principal, el arreglo de la calle Blasco de Garay, una reivindicación desde hace años por parte de las direcciones de la Escuela Politécnica de Ingeniería y la Escuela Superior de Marina Civil. "Hay que arreglarla; está muy dañada. También se verá la urbanización de una parada de autobús. Está presupuestado y contamos que esas obras se ejecuten", adelantó ayer el Rector, Ignacio Villaverde.

Villaverde explicó que la Universidad había "cerrado un acuerdo con el Consistorio para afrontar varias deficiencias del campus desde el punto de vista de su urbanización". Sobre la modificación del proyecto de expansión del Parque Tecnológico, que desliga de la primera fase la parcela que es propiedad de la Universidad, Villaverde explicó que "la necesidad de la parcela no era tan inminente". "Ahora lo que están haciendo las partes técnicas es ver cómo cerramos la operación y los detalles. Nos da un colchón", reiteró el Rector.

Lo que sí parece más cercano es el proyecto para la futura residencia universitaria. "Estamos muy cerca de poder hacer ya la nueva licitación. Tuvimos que rehacer todo el proyecto, que lleva mucho tiempo, por la crisis de la energía", lamentó Villaverde. De hecho, la prospección de mercado encargada por la propia Universidad sobre el nuevo enfoque del equipamiento, un uso mixto que también incluye ciertos servicios más allá del residencial, ha demostrado "cierto interés". "No tardaremos en sacarla", zanjó.

El Rector presidió en la Laboral la inauguración de la séptima edición de las jornadas VII Gijón Conference on the economics of leisure, culture and sport, organizadas por la Facultad Jovellanos, junto al decano Leví Pérez Carcedo, Germán Argüelles, director de la Fundación Real Sporting, y el profesor Plácido Rodríguez, coordinador del congreso.