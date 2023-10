A Gijón le llovieron ayer 17 millones gracias al sorteo del Euromillones. Una lluvia que dio de lleno sobre el número 32 de la calle Corrida, donde está la administración de loterías número 6. De allí salió el boleto que logró el millonario premio de primera categoría (cinco números más dos estrellas) con la combinación 29, 48, 33, 49 y 35, junto a las estrellas 8 y 3.

"No es que un premio así no se de todos los días. Es que no se da ni en toda una vida". A Giovanna Paciolla, empleada desde hace 14 años en la administración, el aviso de que habían dado el primer premio de los euromillones le pilló camino de un concierto en Moreda. Paró el coche, lo miró en Internet, vio 17 millones y "flipé. Es que es todo tan surrealista, que no es fácil de digerir". No tardó en compartir la noticia con su compañera de trabajo. Son tres las mujeres que atienden la administración.

Paciolla lleva 14 años es la administración y, de lejos, es el mayor premio que han dado en un establecimiento que cambió de dueños hace cinco años pero es un clásica de Gijón. Aunque más flipada que ella puede estar el ganador de esos 17 millones que llegan de golpe. "Si es que se enteró, que a lo mejor se entera dentro de mes", bromea Paciolla, que no tiene claro que ese tesoro se haya quedado en Gijón. "Estamos en la calle Corrida así que tenemos mucha gente de paso y esta semana en concreto se vio mucha gente de fuera", explicaba Paciolla.

Es la segunda vez en tres días que Euromillones toca en España. El pasado martes se iban 26.274.769 euros directos a Lloseta, en Baleares. Y parece que la suerte no ha querido abandonar España aunque pasándose al Norte.

Hay que buscar el año 2016 en la hemeroteca, y en concreto el mes de febrero para encontrarse un pellizco de esas dimensiones en Gijón. Entonces Euromillones dejó 15 millones en un boleto sellado en la administración de loterías de Los Fresnos. Oviedo también sabe lo que es recibir premios así. En febrero de este mismo año fueron 15,6 millones en la Primitiva y en junio del año pasado 11,8 con el Gordo de la Primitiva