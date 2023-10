"Traemos diez ilusiones inéditas y efectos de magia a un ritmo vertiginoso"

El ilusionista Jorge Blass (Madrid, 1980) presenta hoy su nuevo espectáculo "Flipar" en el teatro de La Laboral. La primera sesión tendrá lugar a las 20.00 horas y mañana, domingo 29, será la segunda y última a las 18.00. El show promete sorprender y hacer que los espectadores no pierdan su capacidad de asombro y sus ganas de "flipar".

–¿Refleja el nombre del espectáculo lo que se podrá ver en estas dos sesiones?

–Es un show para todas las edades, desde niños hasta abuelos, y todos ellos comparten la misma cara de sorpresa. Al colgar vídeos en las redes sociales, muchos comentarios se referían al show como algo "flipante", así que vimos que el nombre era el perfecto para este trabajo de dos años. Sobre todo, porque la palabra flipar no se ha perdido en las diferentes generaciones, se mantiene en todas las edades.

–¿Qué diferencia este show de otros anteriores?

–Traemos diez ilusiones o trucos totalmente inéditos, que nunca se han visto antes. Podríamos decir que es mi mayor reto artístico. Y el principal objetivo es ese: hacer a la gente flipar y estar nosotros orgullosos con el trabajo. Lo importante es nunca perder esa capacidad de sorprender al espectador.

–Define el espectáculo como novedoso, ¿qué puede desvelar?

–

Tiene mucho ritmo, es muy musical además de contar con muchas proyecciones para que se pueda ver bien desde cualquier butaca. Hay un show con los teléfonos, hacemos invisibles a dos espectadores, incluso mariposas de papel que vuelan, terminando en una gran tormenta. En un rango de siete minutos, hay 27 efectos de magia a un ritmo vertiginoso. También habrá un momento interactivo que conseguirá llevar la magia incluso a la gente que no esté en el teatro. –Tras una larga carrera, ¿qué le sirve como inspiración para crear nuevos efectos y trucos?

–Principalmente, las reacciones de los que vienen a ver los espectáculos. Siempre hay una cara nueva, una nueva expresión. Gente de todas las edades, que ya sean abuelos, niños, parejas, muestras ese asombro y a la vez esa felicidad al acabar de ver los espectáculos.

El que más se emociona con esas reacciones soy yo.–El inicio de la gira fue en Madrid y las entradas se agotaron. ¿Cuál es el secreto detrás de tantos años de éxito?

–Nosotros vamos a dar guerra mientras podamos. Traemos dos toneladas de material en dos camiones, la gira durará entre dos y tres años. Tratamos de hacer un show interactivo, pero dejando libertad a todo el que no quiera participar, que estará tranquilo en su asiento. Hay un momento en el que todas las personas tienen la misma cara de asombro, sin importar su edad. Durante hora y media, el público se deja llevar, y es algo memorable para los espectadores y para mí, sobre todo. El éxito yo creo en tal caso que está detrás de la mirada de los espectadores, no tanto en el truco, ni siquiera en mi persona como mago.

–Después de treinta años en el mundo de la magia, ¿qué hace que los espectáculos sigan siendo memorables?

–Yo creo que todo se remonta a mi infancia. Con 6 años vi un programa del gran Tamariz, y yo desde casa trataba de repetir sus trucos en casa sin mucho. Así me pasaba tardes, pegado a la pantalla, me comía la televisión por así decirlo. A los 13 empecé a estudiar magia en Madrid por las tardes y hacer mis primeras actuaciones, y con 18 mientras estudiaba psicología en la universidad, pasaba las noches actuando por Madrid, en bares, locales de cualquier tipo, donde surgiera. Tenía una doble vida por así decirlo. A los 21 monté mi productora, y veintidós años después, sigo con la misma ilusión, esa que con 6 años me atrapó y me hacía devorar todos los programas de magia habidos.