"No aspiramos a ser los más grandes, pero sí los mejores". La frase, acuñada por el fundador de Ascensores Tresa, Gonzalo Suárez, resume a la perfección el espíritu de una empresa que ayer sopló cuarenta velas por su aniversario y con el que aprovechó a inaugurar "en diferido" su nueva nave en el polígono de Lloreda, estrenada ya en 2020. En ella, cada día cogen forma esos pequeños habitáculos que nos llevan arriba y abajo. Producen un millar aproximado al año de estas cajas de pocos metros cuadrados que no solo evitan un atracón de escaleras, sino que también es el lugar donde se producen reencuentros y charlas. Tienen cierta magia. Y vaya si se echan en falta cuando no están operativos.

Una empresa de ascensores solo puede pensar, cómo no, en ganar altura. Las cifras denotan por sí solas el importante crecimiento de Tresa. Diariamente transportan a unas 600.000 personas. Con una capacidad para fabricar 4.000 ascensores al año, esperan que el volumen de facturación de este año sea de unos 27 millones, una cifra que ya alcanzaron el año pasado, cuando vendieron la antigua fábrica de Porceyo. El 60% de ella pertenece a exportaciones, con presencia en más de cincuenta países. Todo esto lo hace posible una plantilla de 206 personas, a cuya actividad se suman otras 400 que forman parte de otras empresas que prácticamente dan servicio en exclusiva a Tresa. Tras una visita institucional por las instalaciones de la nueva fábrica, Pedro Ortea, consejero delegado de este negocio familiar, hizo un repaso a una historia que comenzó cuando su fundador Gonzalo Suárez, un técnico en ascensor de reconocido prestigio a nivel nacional, decide en 1983 tirarse a la piscina junto a su esposa Teresa Echevarría, "Marichu", para emprender. Lo hizo arriesgando todo su patrimonio. "Una apuesta vital de todo o nada, pero tenía claro cómo mejorar el producto y servicio en un mundo dominado por multinacionales", elogió Ortea. Consiguió ofrecer una cadena de valor completa: desde el diseño hasta su puesta a punto. La clave del éxito. Primero, logró esa magia en la antigua fábrica de Porceyo. No todo fue un camino de rosas, con un inicio de siglo complicado por la crisis y las trabas en los fondos Miner. Y ahí se apostó por la otra fórmula del éxito: la innovación como la llave para acceder a nuevos clientes. Entre ellas, el rescate eléctrico- En tiempos de deslocalización, en 2016 se apostó por la nueva nave de Lloreda, una inversión de ocho millones que cristalizó en 2020. En ella, superaron el golpe de la pandemia y la crisis de precios y suministros. Y fraguan ambiciosos retos como la de crear ascensores inteligentes aliados con los teléfonos móviles o sistemas con menor dependencia eléctrica. La alcaldesa, Carmen Moriyón, quien estudió junto a la hija de los fundadores, Teresa Suárez, la carrera de Medicina, elogió su "cultura del esfuerzo". "Recuerdo la obsesión por poner en marcha la torre de pruebas. Gracias por elegir Gijón, una ciudad que ha cambiado gracias a empresas como esta", agradeció la Regidora. El viceconsejero de Industria, Isaac Pola, ensalzó que "esta gran empresa es el paradigma de lo que queremos en Asturias: un negocio familiar que genera riqueza y empleo en su tierra".