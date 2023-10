Asaltan por la terraza la casa del párroco de Castiello

La oleada de robos que desde hace más de un año y medio viene sufriendo la parroquia de Castiello no perdona ni al sacerdote. El pasado jueves fue la vivienda del sacerdote Maximino Canal la que fue allanada por dos ladrones. Según explicó el religioso, el robo tuvo lugar sobre las ocho y media de la tarde y accedieron a su casa subiendo por la terraza del primer piso y forzando una puerta. En el proceso, rompieron una persiana. La alarma de la vivienda saltó y eso hizo que los dos asaltantes tuvieran que escapar a la carrera sin llevarse prácticamente ningún objeto de valor. Lo único que ha extrañado que le falta al cura es un reloj de precio muy bajo. «Que yo haya detectado no se llevaron nada más. Y el reloj era de estos que no valen para nada. Qué le vamos a hacer. Me tocó a mí y me tocó», expresó Maximino Canal en referencia al asalto.

El robo ya ha sido denunciado a la Guardia Civil. Varios agentes se personaron en la vivienda de Canal, situada en el camino del Cotarón, para recoger pruebas de lo sucedido. Las pesquisas pudieron determinar que fueron dos los asaltantes puesto que al haber sido un día lluvioso, las huellas que dejaron su calzado eran muy claras. Los agentes tomaron fotos también del lugar por el que accedieron a la casa. La citada vivienda tiene cámaras, pero no en la zona de la casa por donde entraron. Según contó Canal, los dos ladrones entraron a su habitación y comenzaron a revolverlo todo. «No se llevaron nada de valor porque no hay nada», explicó el sacerdote, que tendrá que formalizar en las próximas horas su denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en Contrueces. Mientras tanto, los vecinos de la zona rural siguen esperando por las cámaras de seguridad, que, se han retrasado, como pronto, al próximo abril.