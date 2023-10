La complicada aritmética de Emulsa para escapar del déficit y sobrevivir

Al Tribunal de Cuentas ha enviado el gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), Esteban Lázaro Álvarez, la documentación con la situación contable de la entidad por si hubiera alguna irregularidad que pudiera constituir una conducta ilícita «desde el punto de vista contable, administrativo o penal». Un paso que se ha dado ante las, más que dudas, que la actual dirección de la empresa tiene sobre el correcto uso de las reservas voluntarias de la empresa. Una partida, como destapó LA NUEVA ESPAÑA, que aparece en la contabilidad consignada con 15,7 millones pero que no existe como dinero contante y sonante. El vaciamiento de la partida de reservas es uno de los problemas que hay con los números de Emulsa. No es el único.

Las reservas que están pero no están. Las reservas son aquella parte de los beneficios de una empresa que, al cierre del ejercicio, se incorporan al capital de la empresa y no se reparten entre los socios. Hay unas que son obligatorias por ley y que se corresponden con el 10% de esos beneficios. El resto son voluntarias. La contabilidad de Emulsa fija la existencia de unos 16 millones de euros en reservas pero no es dinero líquido que esté en el banco. Es, mayoritariamente, el valor de lo comprado con ese dinero fundamentalmente vehículos y maquinaria. Y es que las reservas voluntarias se han ido dedicando desde hace años a autofinanciar inversión y, en los últimos dos ejercicios, también a compensar las pérdidas de la empresa. Un destino que es correcto.

Para el equipo que desde el cambio de gobierno dirige el edil popular Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, lo que no es correcto es que se haya dejado esa partida a cero limitando a la nada la capacidad de maniobra de la empresa ante una incidencia, que esa cifra no se corresponda con el valor real de lo representa ya que no se ha tenido en cuenta la depreciación de las inversiones que representan y, la mayor duda, es si se han seguido los procedimientos correctos a l ahora de autorizar el uso de esas reservas. En concreto si era obligatorio, y no se hizo, pedir permiso en cada ocasión a la junta general de la empresa, que es el Pleno del Ayuntamiento. Eso es lo que le toca dilucidar al Tribunal de Cuentas. Mientras, Emulsa y la concejalía de Hacienda siguen con sus labores de investigación para colocar correctamente los dineros de Emulsa en la partida que le corresponda.

Cierres en pérdidas, la tendencia a romper. Tirar de esas reservas fue la fórmula que utilizó Emulsa para compensar los 3,2 y los 2,4 millones de pérdidas con los que cerró los ejercicios presupuestarios de 2021 y 2022, respectivamente. Y de hecho era con lo que se planteaba compensar los 2,4 millones de estimación inicial de pérdidas previstas para este ejercicio. Ahora el recurso para equilibrar las cuentas de 2023 es una aportación extraordinaria del Ayuntamiento. Es importante conseguir que no se de un tercer año consecutivo de cierre en negativo para evitar entrar en posible causa de disolución de la sociedad.

El impacto económico del covid. Las pérdidas de 2021 y 2022 tienen que ver mucho, y en eso pone especial énfasis el PSOE en la defensa de su gestión de la empresa en esos años, con el impacto del covid. Por un lado Emulsa tuvo que acometer limpiezas especiales tanto en el viario como en los colegios y equipamientos públicos y desinfecciones extraordinarias lo que obligó a incrementar la plantilla hasta las 720 personas y supuso un coste no presupuestado en compra de material desinfectante y de protección para los trabajadores. Ese récord en la cifra de trabajadores conllevó un récord en los gastos de personal.

Por otro lado, los ingresos minoraron por la aplicación de bonificaciones a las tasas a pagar por comercio y hostelería. La actual dirección de la empresa asume el carácter extraordinario de esa situación de pandemia. Igual que la subida de los precios que trajo luego la guerra de Ucrania. Lo que no entiende es, por ejemplo, que no se hubieran presupuestado las subidas salariales que ya se sabían y que también suman en el capítulo de pérdidas. De hecho, en 2022 la subida del 1,5% supuso un incremento de 450.000 euros en la partida de personal. Para este 2023 la subida fijada era del 2,5%: 750.000 euros más.

El impuesto de castigo por llevar basura sin reciclar al vertedero. Fuera del control de Emulsa estuvo el covid pero también las consecuencias de la entrada en vigor de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y ambas han tenido una repercusión más que importante en las cuentas de la empresa. La ley busca impulsar el reciclaje castigando a quien no recicla lo que, al Ayuntamiento, le supone pagar 40 euros más de lo que pagaba por cada tonelada de basura sin reciclar que lleva al vertedero de Cogersa. Al año son algo más 80.000 toneladas de basura las que Gijón lleva al vertedero así que el gasto adicional para las cuentas de Emulsa se disparó por ese concepto en unos 3,6 millones.

Una subida del 30% sobre el bolsillo de todos. Para compensar ese desfase el gobierno de PSOE e IU presentó en su propuesta de ordenanzas fiscales para 2023 una subida del 30% en la tasa por la recogida de basura. No encontraron ni un solo apoyo a derecha e izquierda. Tal vez por la existencia en el horizonte de una cita electoral. Esa misma subida de cara al año que viene la ha presentado el gobierno de Foro y PP. Salió adelante en el consejo de administración, por unanimidad en la comisión de Hacienda (donde faltaba Vox) y tiene garantizada su aprobación final en el pleno del próximo martes. La previsión es pasar de recaudar por esta vía 18.600.000 euros frente a los 14.128.000 de este año: 4,5 millones más. No es poco. ¿Y para los gijoneses? Pues la subida pactada supone 1,75 euros más para la cuota doméstica, 4,3 euros para la industrial y 105 para la cuota especial para grandes productores. Cifras al bimestre.

Una millonaria aportación extraordinaria para cerrar 2023. La subida de tasas solventa el problema del año que viene y, quizás de los siguientes, pero ¿y éste? Pues esos 3,6 millones que Emulsa necesitaba para suplemental sus pagos a Cogersa se los ha dado el Ayuntamiento en dos operaciones de aportación extraordinaria. Una de 900.000 euros aprobada en el Pleno en el primer trimestre del año y otra de 2,7 millones a concretar en una próxima cita plenaria a través de una modificación del presupuesto municipal. Se solventa así el desajuste de lo que hay que pagar a Cogersa y se equilibra el cierre de cuentas para no tener pérdidas por tercer año consecutivo y no entrar en posible causa de disolución de la empresa.

Un Ayuntamiento que paga mal o no paga. El Ayuntamiento de Gijón es el socio único de Emulsa y su principal cliente. Y la nueva dirección tiene un par de quejas importantes sobre el trato que recibe de su jefe y cliente. La principal es que el dinero que le ha dado en estos últimos ejercicios para sus quehaceres –higiene urbana, recogida de basura, limpieza de colegios y edificios públicos y señalización viaria– es el mismo que le daba hace quince años sin tener en cuenta que hay más metros cuadrados de zonas verdes, más escuelas infantiles o más eventos festivos y también que han subido los sueldos del personal y los costes de los combustibles y los materiales.

Hay una segunda queja que tiene que ver con la costumbre de los servicios municipales de hacer encargos sobre la marcha a Emulsa que nadie paga. Bueno, que paga Emulsa ampliando su cuenta de pérdidas. Por ejemplo, las limpiezas especiales por la aplicación del protocolo anticontaminación, o la limpieza de colegios electorales o, sin ir más lejos, la adecuación de Tabacalera para que pudieran hacerse actividades durante la semana de los Premios Princesa de Asturias. Ejemplos que puso el propio presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, en su ronda de comparecencias por este asunto.

El dinero que necesita Emulsa para funcionar. Entonces, ¿qué le pide Emulsa al Ayuntamiento para poder funcionar con normalidad? Pues para 2024 le pide exactamente una aportación de 28.004.196 euros, lo que supone tres millones más que este año. Los incrementos que se realizarían serían del 12,63% en parques y jardines, pasando de 8.626.000 euros a 9.872.540 euros; de un 10,16% en higiene urbana, pasando de 9.900.000 euros a 11.020.164 y del 7,28%, pasando de 5.175.000 euros a 5.581.491 euros, en limpieza de colegios. El resto de los servicios quedaría igual. La petición de Emulsa está cursada. Otra cosa es que la concejalía de Hacienda la pueda atender a la hora de diseñar el proyecto presupuestario del año que viene. El primero del nuevo gobierno de Foro y PP liderado por Carmen Moriyón.

Más de 70.000 facturas sin cobrar. Los problemas de ingresos de Emulsa no tienen que ver solamente con los dineros que recibe del Ayuntamiento. También con anomalías internas en el control de la facturación. Un ejemplo. Un proceso de control realizado en las últimas fechas detectó 72.704 facturas impagadas y no reclamadas entre los años 2007 y 2023. Lo no cobrado por esa vía son 1,1 millones. Emulsa ha iniciado el proceso para recuperar ese dinero dando por supuesto que no lo conseguirá todo ya que en un periodo de tantos años habrá desde insolvencias a prescripciones.

Los contratos mal hechos a empresas y administraciones. ¿Tiene sentido que el Principado pague 26 euros al bimestre por la recogida de basuras en la Laboral? Pues para los actuales gestores de Emulsa, no. Aunque esa es la realidad y, de paso, uno de los ejemplos que ponen de esas «anomalías» encontradas en los pagos de empresas y administraciones públicas al hacer una revisión aleatoria entre 52.000 contratos Emulsa no ha cobrado lo que debe en muchos caso porque no se aplican correctamente los coeficientes que corresponden a cada actividad económica o no se computan correctamente los metros cuadrados, que según van subiendo suponen incrementar los costes de la factura. Los últimos datos aportados por Emulsa hablan de un proceso de regularización por esta vía para recuperar 1.120.498,58 euros. Ya hubo procesos de este tipo hechos antes pero solo sumaron unos 300.000 euros. Un detalle. Las facturas de Emulsa las gestiona la Empresa Municipal de Aguas junto a la del consumo de agua a partir de un convenio firmado en 2004.