"El Festival no es de ningún partido político, debe reflejar la pluralidad gijonesa"

En poco más de dos semanas se pone en marcha la 61.º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). La entrega de este año llega envuelta en polémica, tras anunciar VOX una serie de cambios en el festival que desencadenaron la ruptura del acuerdo de gobierno que tenía en la ciudad la alcaldesa Carmen Moriyón (Foro) con el partido de Abascal. En esta entrevista, Alejandro Díaz Castaño, director del certamen, analiza la situación y avanza los detalles de esta inminente entrega.

–¿Qué novedades presentan?

–Reformulamos la sección internacional "Esbilla", que este año contará con una gran participación asturiana. Habrá un espacio para películas que podrán verse por primera vez en España bajo la denominación "Esbilla Premiere". Y se incluirá "Generación mutante", que nos traerá joyas del cine de género más personal del presente.

–¿A qué hay que estar atento en esta edición?

–Me veo obligado a destacar el estreno en España de algunas de las propuestas más esperadas, como "Eureka" de Lisandro Alonso; "No esperes demasiado del fin del mundo", de Radu Jude; o "El último verano", de Catherine Breillat, que considero la mejor película francesa del año. De "Retueyos" destacaría la premiere española de películas como "Linda quiere pollo", la gran triunfadora del pasado Festival de Annecy, el más importante de Europa dedicado a la animación; así como los dos espléndidos largos asturianos que compiten en "Sección Oficial": "Los últimos pastores", de Samu Fuentes y "El cine, 5", de Elisa Cepedal. Y "Cortometrajes" contará con el estreno de obras a cargo de Pedro Costa, Neus Ballús, Julio Hernández Cordón, Basil Da Cunha, Sofía Quirós o la asturiana Celia Viada. Lo que se dice un auténtico lujo.

–Planteaba que le gustaría contar con 400 butacas en Tabacalera para el festival. El espacio se abrió temporalmente para los Premios Princesa. ¿Estará ya en esta edición del FICX?

–El espacio que se habilitó en Tabacalera con motivo de los premios "Princesa" no es la sala con 400 butacas que está planeada, sino que se utilizaron otras estancias, y se dedicó a su acondicionamiento una serie de recursos de los que el FICX en estos momentos carece, ya que nuestro presupuesto, tras la última prórroga presupuestaria, es casi idéntico al de 2022 y como todo el mundo puede observar nos rodea una inflación galopante que también afecta a buena parte de los costes relacionados con el Festival. Pero no descartamos comenzar a llevar a cabo acciones en el edificio a partir de la edición de 2024.

–Estrenaron el año pasado las salas OCine en Los Fresnos. ¿Se mantendrán ahí?

–Sí. También habrá proyecciones en el Teatro Jovellanos, la Antigua Escuela de Comercio, el Teatro de la Laboral y Yelmo Ocimax. Pero el CMI de Pumarín Gijón Sur no podrá utilizarse debido a los desperfectos ocasionados por la tromba de agua del pasado septiembre.

Nunca tuve duda de que la Alcaldesa defendería que el FICX se mantuviese como un festival independiente

–Decía tras clausurar la última edición, que el reto que se marcaban era trabajar en que el FICX sea un certamen único, libre y que no programa cómodamente "lo de siempre". Todo lo contrario que proponía VOX a partir de 2024. ¿Cómo vivió la polémica?

–Ese objetivo sigue siendo prioritario y si uno mira nuestra programación y la compara con la de otros festivales, es evidente que el cine más inesperado, el que no está en el mapa, los descubrimientos, están en primera línea del programa y son mayoritarios en la "Sección Oficial". No escondemos las propuestas más arriesgadas en los pliegues de la programación. En cuanto a las opiniones políticas no es mi campo y prefiero centrarme en hablar del cine, que sí es mi ámbito profesional. Es importante recordar que no llegué a la Dirección del FICX de la mano de ningún partido político, sino a través de un concurso público con un tribunal externo independiente.

–¿Llegó a verse fuera del FICX?

–Más bien fue un intento de cambio de filosofía, a la postre infructuoso gracias a la rotunda intervención de Carmen Moriyón. Nunca tuve duda de que la alcaldesa defendería, como ha hecho siempre, el FICX como un festival independiente llegado el caso. Y así ha sido.

–Se cuestionó la continuidad del premio "Rambal" y el de películas en asturiano. ¿Qué importancia le da a estos reconocimientos?

–No conozco ningún festival internacional de cine de nuestra dimensión y de nuestra antigüedad que no programe películas de temática LGTBI. El FICX no pertenece a ningún partido político, sino a la ciudad, y en tanto festival municipal pienso que su programación ha de reflejar la pluralidad de la sociedad gijonesa. Es el certamen más longevo y de mayor implantación de nuestra región, es lógico que apoye el cine regional, inclusive el hablado en asturiano. Es puro sentido común, aunque a veces no siempre es el más común de los sentidos visto lo visto.

–Vox también apuntó la necesidad de dejar atrás limitaciones ideológicas, militancias activistas y sectarismos en el FICX. ¿Qué tiene que decir al respecto?

–No puedo imaginar mayor limitación ideológica ni mayor ejemplo de sectarismo que dejar de programar una película porque esté hablada en una u otra lengua, porque contenga temáticas sociales o porque muestre personajes LGTBI. El FICX es un festival abierto y "proactivo con el medio ambiente, la paridad, la diversidad y la inclusión". Esto último no lo digo yo, sino que lo recoge en su informe la Comisión Europea, que a través de su Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo y Cultural ha vuelto a otorgar al FICX una de las máximas puntuaciones de nuestro continente, lo que se traduce en una financiación de 110.000 euros para los dos próximos años.

–¿Se pone en valor lo suficiente este festival?

–Hay muy pocos festivales de cine en el mundo que hayan superado las 60 ediciones. Por Gijón han pasado cineastas como Todd Haynes, Darren Aronofsky, Claire Denis, Ruben Östlund o Carla Simón, por citar solo a algunos nombres indiscutibles del cine internacional. El FICX dinamiza económicamente la ciudad y atrae a visitantes de fuera de Asturias, como es el caso de los cineclubs de otras regiones que nos visitan cada año y para los que gestionamos cientos de entradas. Esa gente viene a nuestra ciudad, duerme, come y compra aquí. El FICX es un tesoro para la ciudad de Gijón que merece ser cuidado y cultivado. Y en mis visitas a otros festivales del resto de España y de todo el mundo doy fe de que es un festival muy conocido, respetado y querido en el ámbito audiovisual.