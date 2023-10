La fortuna pasea por Corrida con el mayor premio del Euromillones en Asturias y el segundo de todos los sorteos en Gijón

«Cuando veía por la tele que la gente se ponía a llorar por dar un premio de Navidad me parecía ridículo. Ahora, ya lo entiendo». Así se expresó ayer Giovanna Paciolla, una de las trabajadoras de la administración de lotería número 6 de Gijón, en calle Corrida, que hace dos días trajo a la ciudad 17 millones de euros del sorteo del Euromillones, con un solo ganador. La astronómica cifra repartida por este negocio acaparó todas las miradas en la milla de oro del comercio gijonés, un lugar de mucho paso, tanto de vecinos como de visitantes. El establecimiento, que lleva por nombre Caballito de Mar, entra en la historia de la fortuna regional por haber entregado el mayor premio de toda la historia del Euromillones en Asturias. Ni Paciolla, ni ninguno de los otros trabajadores de la administración, ni probablemente el ganador de tan gigantesca suma olvidarán nunca la combinación: 29, 48, 33, 49, 35 con las estrellas 8 y 3.

La identidad del portador del boleto quedó ayer en el misterio en la calle Corrida. Suele ser muy infrecuente que el ganador de tanto dinero se ofrezca a dar la cara, tal y como recordaban en la administración. Además, este nuevo millonario no tiene necesidad de acercarse hasta el lugar donde compró su suerte para cobrar. A partir de los 2.000 euros, los premios de lotería se reparten a través de las entidades bancarias. A la dificultad para dar con el afortunado hay que sumarle la ubicación del negocio: en medio de una de las calles más transitadas del centro de la ciudad. A ello hacían referencia ayer las trabajadoras del local. «Notamos que estos días hubo más movimiento de turistas. No sabemos si el ganador será de aquí o de fuera. Ojalá que se haya quedado en Gijón», indicaba Paciolla, que lleva catorce años trabajando en el establecimiento.

La gerente de la administración de lotería se llama Susana Guijarro. Lleva cinco años en el cargo. Sus últimas horas han sido de las más dulces de su vida profesional. «Me enteré en el coche, cuando estaba volviendo a casa, a Oviedo. Me puse muy contenta, la verdad», comentaba. Fue Paciolla la que la avisó. «Hablé con mis padres. Iba a un festival en Moreda y estuve un buen rato dando vueltas con el coche», decía, con una sonrisa de oreja a oreja.

La curiosidad por saber quién había ganado tal suma de dinero, eso sí, se dejó notar durante toda la mañana por la calle Corrida y también hasta última hora de la noche. «Más quisiera que me hubiera tocado a mí. Es mucha pasta, no podría disimularlo», exclamaba Patricia de la Arena, que trabaja en una perfumería al pie de la administración de lotería. Ella se acercó a felicitar a las dueñas de la administración. «Si me tocaran 17 millones tendría que pensar que hacer. Lo primero sería sobrevivir al infarto y luego repartiría con la familia», añadía.

Cecilia González también trabaja en esta perfumería y también estaba feliz por sus compañeras. «Disfrutaría del día si me toca tanto dinero. Luego, renovaría el pasaporte y me dedicaría a viajar», comentaba. Óliver Suárez es otro cliente de la conocida administración de Corria. A él, le tocó. Pero solo diez euros de otro sorteo. «Vengo siempre, pero no soy yo», dijo, también feliz. Y es que el efecto expansivo de los 17 millones de la calle Corrida dieron para mucho. Contando con que, a partir de los 40.000 euros, Hacienda tributa a un 20 por ciento la cantidad ganada, se puede decir que alguien tiene su vida resuelta. Y la de sus hijos y los hijos de sus hijos.