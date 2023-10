"El gobierno local trata de tapar el escándalo del tránsfuga con la crisis de Emulsa"

La portavoz municipal y única concejala de Podemos, Olaya Suárez Fernández (Gijón, 1993), se abre a pactos en torno a asuntos como el «solarón» y los terrenos de Naval Gijón. Afea al gobierno local «que quiera tapar el escándalo del tránsfuga Oliver Suárez con la crisis de Emulsa» y habla de la profunda crisis de su partido a nivel regional.

–El informe de la secretaria municipal concluye que Oliver Suárez está habilitado para presidir Divertia. Es decir, dice lo contrario a lo que sostuvo Podemos.

–Los estatutos de Divertia dicen que hay que ser consejero para ser presidente y Vox le había revocado como consejero. Nos llama un poco la atención. Estamos viendo un intento claro del gobierno de saltarse un acuerdo plenario para poder modificar la composición del consejo ahora y así intentar garantizar una mayoría que además depende, evidentemente, del tránsfuga.

–¿Es un gobierno ilegítimo, como dicen otros concejales de la oposición?

–Que Foro y el PP gobiernen la ciudad no es ilegítimo porque es algo salido de las urnas. Lo que es ilegítima es la mayoría de la que se compone este gobierno. Es una estafa a la ciudadanía.

–¿Empatizó con Sara Álvarez Rouco? Por aquellos de las crisis internas...

–Sí, empatizo independientemente del partido que sea. Lo que hay que hacer es respetar la voluntad de la ciudadanía, la voluntad popular. Vox consiguió 11.000 votos en las elecciones de mayo y le corresponden dos concejales. Lo que no se puede es adulterar la composición de una institución pública por maniobras y por promesas por detrás.

–La diputada regional Covadonga Tomé denunció una «macropurga orquestada por Belarra» tras su suspensión de militancia. ¿Perjudicarán las disputas internas la defensa de los intereses de Gijón en la Junta?

–Yo soy concejala del Ayuntamiento de Xixón. Ese es mi papel desde el 28 de mayo. Ahora mismo no tenemos diputada en la Junta porque Covadonga Tomé está suspendida de militancia. Seguiremos trabajando igualmente desde las instituciones en las que estamos.

–Tanto el PSOE como IU se han abierto a pactos puntuales. ¿Podemos también?

–Siempre estamos abiertas al diálogo; creo que es lo que tenemos que hacer, gobierne quien gobierne. Eso sí, no queremos negociar nada con Vox. Con el tránsfuga no tengo tampoco nada que negociar.

–¿Están más tranquilos en torno al FICX y los espectáculos en asturiano?

–Ya no confío en este gobierno municipal porque la Alcaldesa ha mentido desde que ha sido elegida. Estaremos a la espera y vigilantes, porque la palabra que nos puedan dar ya nos vale poco.

–En ocasiones se les ha afeado que Xixón Sí Puede fuese clave en el segundo mandato de Moriyón. ¿Qué cambia ahora?

–Yo creo que nada. Las cuestiones que son muy buenas para la ciudad se apoyan, como el PGO en el anterior mandato de Moriyón. Y creo que es positivo que se haya llegado a esos consensos. Si ahora hablamos de crear un parque en el «solarón» o de hacer un buen proyecto para los terrenos de Naval Gijón contará con nosotros, por supuesto.

–¿Hay unión en la bancada de la izquierda?

–Creo que hay buen entendimiento entre las tres fuerzas progresistas de este Ayuntamiento, desde el principio. Siempre hay discrepancias ideológicas, evidentemente, en las formas de plantear diferentes temas. Hemos visto, por ejemplo, una diferencia clara con respecto al PSOE en cuanto al «solarón». Por algo somos diferentes organizaciones, pero tenemos sintonía.

–¿Cree que Emulsa se recuperará de esta crisis?

–Las acusaciones entre Foro y el PSOE se repiten continuamente. Agradecería que este gobierno municipal dejase de hacer oposición a la oposición y se dedique a gobernar. Intentan tapar el escándalo del tránsfuga con esto. A mí lo que me importa es que haya transparencia en Emulsa, una empresa municipal muy importante para nuestra ciudad que debemos defenderla. No es normal lo que pasó con las tasas, tanto con Foro como con el PSOE. Y que hayan desaparecido 16 millones de las reservas sin que nadie sepa explicar dónde han ido a parar... Las posibilidades que se dan ahora mismo evidenciarían una negligencia contable por parte de la anterior gerente, que encima ahora es el responsable del área económica financiera, cosa que nos preocupa.

–¿Qué exigirán?

–Pedir explicaciones a la auditora externa, que cobra un dinero importante del Ayuntamiento para decir si las cuentas son una imagen fiel de lo de la situación financiera de la empresa. La dieron de paso y vemos que no es real, que eso no ha sido así.

–La pirólisis marca diferencias entre Foro y el PP. ¿Cuál de las dos posturas se impondrá?

–Hay un consenso de la ciudad para oponerse a la planta de pirólisis. Creo que el PP ha sido menos beligerante con este tema ahora que en campaña. Tienen un concejal de Medio Ambiente que parece algo más abierto a escuchar a la ciudadanía, al sentido común. Pasó con esto y también con el «solarón». El problema que tenemos ahora es el Gobierno del Principado, que ni siquiera quiere recibir a los vecinos.

–¿Volverá el anillo navegable al Piles?

–Se ve que nosotros e Izquierda Unida teníamos razón: la Fundación Biodiversidad lo deja muy claro. Si conseguimos que el Piles sea un río sano y no contaminado, sería preocupante querer volver en 2030 al estado actual. Lo que esperamos es que el PSOE cambie de postura y que no esté gobernando la derecha para entonces.

–En el «solarón» está más cerca del PSOE o de Foro

–Extrañamente estamos más cerca de Foro. Pero yo diría más bien que ellos están más cerca de nuestra posición. Llevamos defendiendo esto muchos años; aplaudimos su cambio. Nos preocupa ver al PSOE preguntarse si se puede renunciar a mil viviendas en Gijón. Respondo que sí, porque hay más de ocho mil vacías. No hace falta seguir construyendo, lo que necesitamos son parques y zonas verdes. Parece más abierto a este entendimiento en la Junta.

–¿Se ve muy distanciada del PSOE?

–Depende. No creo, por ejemplo, que al PSOE se le vea excesivamente preocupado por el medio ambiente, cuando han aprobado una ley de calidad ambiental que critican todos los sectores ecologistas de Asturias. Creo que deberían hacérselo mirar, porque tenemos que ser muy serios. Estamos en un cambio climático muy avanzado.

–¿Le gusta la fórmula de la compra para los terrenos de Naval Gijón?

–Lo correcto sería adquirir el suelo de Pymar y un convenio de cesión con el Puerto. Hablamos seguramente de muchos millones de euros para una ciudad como Xixón. Al Puerto le toca arrimar el hombro y buscar los ingresos con empresas no contaminantes. Un parque tecnológico dedicado a la economía azul es un proyecto de ciudad.

–¿Apoyará crear una tasa para mascotas?

–Creemos que debería estudiarse bien. Que Gijón tenga parques para perros no debería depender de una tasa para la que habría que hacer un censo, que es complicado porque hay gente que incumple la norma. ¿Cómo controlas? Debería llevarse esto al Consejo de Salud Animal para que se trate con las diferentes entidades. Con la información que ahora tenemos, no la apoyamos.

–¿Le parece bien que se amplíe la Semana Grande?

–No podemos basarnos en el turismo para potenciar la economía de la ciudad, pero tampoco nos cerramos a que la Semana Grande pueda verse ampliada. Nos parece correcto, siempre y cuando también se hable con los vecinos porque creemos que hay que también descentralizar las fiestas. No deben estar solo en la plaza Mayor o Begoña, sino también en los barrios. Eso ayudaría a que haya menos gentrificación. Y sin tauromaquia, por supuesto.

–¿Le convence la alternativa al pabellón de la zona oeste?

–Quiero ver es el proyecto por escrito. Siempre se hacen promesas y luego se contradicen entre los diferentes concejales del gobierno. Si los clubes no están de acuerdo o creen que no suple sus necesidades, nosotros no vamos a apoyarlo. Lo que no puede pasar es que los clubes se vean limitados como ahora.

–Una última también de la zona oeste: el vial de Jove se retrasa...

–Cuando se hace una promesa en campaña electoral... Es sospechoso. En enero debería estar. No queremos que esto sea un AVE, veinte años dando vueltas. La zona oeste necesita el vial y conseguir el bulevar para la avenida Príncipe de Asturias.