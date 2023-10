«Nunca se es demasiado viejo para beneficiarse del ejercicio físico»

Mikel Izquierdo es catedrático del departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Ayer, fue el encargado de cerrar la primera edición del Congreso del Deporte de Acedyr en el recinto ferial Luis Adaro, con una charla que llevó por título «Deporte para la nueva longevidad. Tendencias y previsiones» y que estuvo moderada por Miguel del Valle, catedrático de la Universidad de Oviedo.

–¿Qué importancia le da al estreno del Congreso del Deporte?–Tiene un alto impacto social, no solo por el alto rendimiento deportivo, sino también por el ocio, la vida saludable o la medicina. Visibilizar estos aspectos es fundamental para entender el valor económico, social y sanitario en torno a las ciencias del deporte.–¿Hace falta seguir insistiendo todavía en el beneficio del deporte para la salud?–La práctica del ejercicio físico o el deporte puede salvar vidas, prevenir enfermedades y tiene un gran retorno en su salud. Estos conceptos son claves, pero aún así aún no están implementados en nuestro sistema sanitario. Lo que hay que insistir es que el tratamiento con ejercicio físico es crónico, que se tiene que intentar hacer toda la vida, no estamos hechos para que el ejercicio sea una diversión, es una necesidad biológica para sobrevivir. Si no nos movemos nos morimos. Hay que insistir por tanto en el ejercicio físico como medicina, y que caminar no es suficiente.–¿Qué ejercicios considera necesarios? –Se deben incluir entrenamientos de fuerza en músculos, porque se ha visto que es un potente órgano endocrino, es decir, que produce sustancias que nos permite estar sanos. Al no moverlo y perder masa muscular estamos expuestos a situaciones como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Quien no tenga tiempo para hacer ejercicio físico deberá encontrarlo para estar enfermo, que es lo que estamos viendo en la sociedad. Ese es el mensaje que se deberá trasladar, con la necesidad de profesionales de ejercicio físico en el sistema sanitario. Porque si el médico no prescribe no se podrán implementar esos programas. Hace falta educación y concienciación, no es cuestión de más investigación.–Habla en su conferencia de «Deporte para la nueva longevidad». ¿Cómo de necesario es el deporte en ese aumento de la esperanza de vida?–España estamos entre los cinco países del mundo con mejor esperanza de vida. Pero estamos en el ranking 19 en esperanza de vida libre de discapacidad. Vivimos más, pero los últimos años entramos en situaciones de discapacidad. Alargamos nuestra vida, pero no hemos conseguido que esa ventana se disminuya. Hay que intentar morir jóvenes lo más tarde posible. Hay que dar años a la vida, y no vida a los años.–¿Cuánto tiempo de ejercicio es necesario en edades más avanzada?–Todas las personas mayores deben hacer 150 minutos de actividad física, de intensidad moderada. Lo mínimo sería moverse unos 30 minutos al día. A partir de los 50, 60 o 70 años deberían hacer trabajos de fuerza, de alta intensidad, mover cargas o hacer pesas. El resumen es que nunca es tarde, ni nunca uno es demasiado viejo para poder beneficiarse del ejercicio físico durante toda la vida.