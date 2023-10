El bloque de Peritos tendrá cinco plantas con 250 pisos de tres tamaños distintos

La construcción de estas viviendas sobre el aparcamiento de Peritos es un proyecto que nació en la anterior legislatura. El desarrollo de esta operación dependía de que el Principado recuperara el control de un suelo que ya era suyo, pero que fue cedido al Ayuntamiento en marzo de 2012 para darle su uso actual. El derribo del antiguo edificio de Peritos terminó en el 2008 y antaño hubo otro proyecto regional para levantar en la zona una sede de oficinas administrativas del Principado que no llegó a cuajar. El complejo residencial que ahora se proyecta está ya avanzado. El plan tendrá una inversión de 44 millones.

De esta cantidad, 8,9 proceden de fondos europeos, mientras que los otros 35 los aportará la constructora. La empresa que se haga cargo de la obra contará los derechos de superficie durante 70 años. El pliego inicial pedía a las empresas que se presentaran a la licitación tener tantos pisos en alquiler como los que se van a construir. Ahora, estas condiciones se han modificado, comentó ayer Zapico durante un encuentro en el Conseyu de la Mocedá de Gijón con jóvenes para hablar del acceso a la vivienda. "Hemos hecho una modificación en los pliegos para ganar más seguridad jurídica y para permitir que las empresas asturianas puedan acceder a la licitación", expresó el consejero. "Cuando se habla de Obra Pública es importante que la empresa asturiana pueda acceder a ella porque eso es beneficio para el empleo de la región", añadió Zapico.

El proyecto establece, sobre el papel, tres tipos de vivienda en función del tamaño, aunque en los pliegos se da libertad a las empresas para que presenten sus propuestas. En principio, lo que se contempla, es que 144 viviendas tengan una superficie media de 46,38 metros cuadrados, cien con 57,07 y las seis restantes 75,54. A todo esto hay que sumarle la construcción de un aparcamiento en profundidad, con tres plantas y 411 plazas públicas. El bloque que se construya tendrá forma de "L" y varios portales. La parcela es de tipo dotacional por lo que la altura del inmueble será, en principio, de cinco plantas. Se ha optado por este diseño para dejar espacio para 2.331 metros cuadrados destinados a locales comerciales y zonas verdes. La parcela tiene en total 11.103 metros cuadrados.

El Principado cuenta con sacar a licitación el proyecto en diciembre. A partir de entonces, habrá un periodo de 45 días para la presentación de ofertas. Luego, se espera que la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento se demore entre cuatro y cinco meses. La empresa tendrá unos 15 meses para acabar una construcción que se espera iniciar a finales de 2024 o primeros del 2025. Zapico declaró que le parece "vergonzoso" que los jóvenes asturianos dediquen el 60 por ciento de su sueldo a la vivienda y remarcó que las políticas en ese sentido "serán un eje fundamental" de su Consejería.

La rehabilitación de los 120 pisos de Contrueces, a licitación a primeros de año





La construcción de los 250 pisos en lo que ahora es el aparcamiento de Peritos no es el único plan relacionado con la vivienda que tiene en marcha el Principado. Está también previsto la rehabilitación de 120 pisos de un gran bloque de proyección pública situado en la plaza Jacques Yves Cousteau, entre los números 1 y 5, con fondos europeos. Se espera contar con 3,9 millones de euros de financiación para este proyecto que busca eliminar barreras arquitectónicas en el bloque, así como volverlo eficiente energéticamente. Según expresó ayer Ignacio Ruiz, el director general de Ordenación del Territorio en funciones, el proyecto aún no ha salido a licitación y se espera que lo haga a primeros del año que viene. El proyecto busca no solo reformar el bloque sino que también actuará en garajes y trasteros e incorporará nuevos sistemas de ventilación y de recuperación del calor. El edificio actual data de 1998 y tras la obra, que debe terminar a lo largo del 2025, tendrá placas solares. Por otro lado, Ovidio Zapico aseguró que el plan para regular los usos turísticos de Asturias sigue en marcha. "A inicios del próximo verano tiene que estar regulado", dijo.