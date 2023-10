El ocaso del parque Electra

Calvas marrones en el césped, juegos biosaludables que chirrían, oscuridad, alguna pintada, árboles talados sin reponer... Es el estado de dejadez del parque Electra, un asunto que preocupa profundamente a los vecinos de El Llano. Sobre todo, porque asocian la decadencia de este espacio verde a cierta sensación de inseguridad por la presencia de grupos de chavales que beben alcohol de noche y algún que otro trapicheo. Un escenario que se ha traducido en 27 intervenciones policiales en los últimos meses y en mucha intranquilidad para aquellos que viven en los edificios que rodean al parque. Hasta el punto de que la agrupación vecinal La Serena anunciase movilizaciones para exigir soluciones al Ayuntamiento para arreglar la zona e incrementar la presencia policial. El gobierno local se ha comprometido a estudiar la posibilidad de encajar la reforma en el próximo presupuesto. Toca esperar a ver si se materializa en el borrador de las Cuentas.

Es habitual ver a Santiago Franco sentado en uno de sus bancos, viendo la vida del barrio pasar. Sus ojos también han sido testigos de cómo poco a poco el parque Electra ha perdido su chispa. "Hay inseguridad porque hay mucho gamberrismo últimamente. También trapicheos. Para alguien con hijos y nietos... pues preocupa", confiesa. Tampoco se muestra optimista con la reforma del parque, una intervención que considera "difícil" de conseguir por su coste. "Los árboles faltan desde hace quince años y no los han repuesto; las zonas donde los talaron hasta se encharcan", lamenta.

La dejada apariencia del Electra no solo desata inseguridad en el vecindario, sino que también perjudica a los negocios de la zona. "Entiendo a los que consideran el espacio algo inseguro, sobre todo por los grupos que se juntan de noche, pero yo nunca he tenido problema alguno. Esta sensación la achaco más bien a su mal estado, no genera confianza", reflexiona el hostelero Javier González, mientras tira una caña para llevar a su terraza, con vistas a una importante calva de tierra. "Los jardines son un desastre, falta limpieza, el arbolado es excesivo y hace la zona sombría, las farolas no funcionan bien... Entiendo que, sobre todo, las mujeres y los chavales puedan pasar cierto miedo, sobre todo al pasar de noche". Y remata el hostelero: "Desde que se inauguró aquí no se ha invertido un duro".

Este espacio verde surgió a mediados de los noventa, bautizado con el nombre de las antiguas instalaciones de la factoría Electra, sustituida ya por aquel entonces por bloques de viviendas. El parque se organizó a partir de una gran zona de estancia central, con una fuente en la que confluyen los espacios de tránsito y se encuentra una zona de ejercicio para mayores. Allí se plantaron Tilos de hoja pequeña, carpes, cedros del Himalaya... Una vegetación que décadas después está lejos de lucir un aspecto apetecible para el esparcimiento de los vecinos de El Llano. "Es que toca reformarlo. No se ha tocado nada desde que se estrenó. Es un claro ejemplo de un urbanismo desfasado para los espacios verdes. No tiene sentido que en tanto espacio no haya ni un hueco destinado a los niños, por ejemplo", reflexiona Carlos Amado. Para este vecino que vive en uno de los portales que rodean el parque, "necesita un lavado de cara bastante potente porque no se está aprovechando como debería". "Tan solo se ha puesto algún parche en el suelo. No vale, ya pertenece a otra época", zanja.

Por todo ello, la asociación vecinal "La Serena" se ha puesto en pie de guerra para exigir esta actuación y una mayor intervención policial para un punto en el que, según señalan, son habituales las peleas y los trapicheos. La celebración de una reunión vecinal generó consenso para comenzar una recogida de firmas que exija la renovación del parque Electra en los próximos presupuestos. Una petición que no ha caído en saco roto. El gobierno local anunció esta pasada semana en comisión que existe voluntad política, comprometida desde el área de parques y jardines, para retomar un proyecto ya diseñado que se realizó en el anterior mandato municipal, sobre el que se va a trabajar. Ahora hay que ver su encaje en el proyecto de presupuestos que se está cocinando estas semanas.

La otra preocupación vecinal son las 27 intervenciones policiales, fruto de llamadas vecinales o dispositivos policiales desplegados en las cercanías. Todas ellas de diversos ámbitos. Perros sueltos, botellones, peleas, drogas... María Ángeles de la Iglesia no siente "miedo", pero reconoce que "genera inseguridad" ver grupos de gente joven por la noche en la penumbra. "Más allá de que pueda haber algún trapicheo o intervención, el gran problema es que aspecto dejadez impide que se genere un entorno seguro", añade. De una opinión es Marcos Fariza, que siempre saca en el parque a su perrita "Luna". "Hay que ponerlo al día. Los juegos para mayores están deteriorados y se necesita más luz. Hay demasiadas farolas fundidas. La oscuridad invita a que vengan grupetes de fuera. Dejan basura, beben... Queda todo hecho un asco. Y a eso se suma el trapicheo. Estoy seguro de que, si se diese un nuevo aspecto al parque, dejaría de pasar".