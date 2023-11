Archivan el caso contra el detenido por atracar una farmacia de El Cerillero

Sobreseimiento provisional. Esta es la decisión que ha tomado el juez instructor del caso del atraco a punta de cuchillo a una farmacia del barrio de El Cerillero, ubicada en el camino de Rubín, el pasado mes de mayo. Por estos hechos se había detenido a un varón de 32 años y que llegó a pasar varios días en prisión preventiva, pero ahora, el magistrado ha decidido archivar el procedimiento en su contra al carecer de las pruebas suficientes.

Los hechos investigados ocurrieron sobre la una de la tarde del pasado 8 de mayo, cuando un individuo entró en la farmacia, exhibió un cuchillo y tras un forcejeo –en el que el empleado sufrió un corte en la mano– se llevó alrededor de los 875 euros. Las pesquisas policiales posteriores llevaron al arresto de un hombre de 32 años, que fue enviado a prisión preventiva.

El reo, defendido en este procedimiento por la abogada Victoria Galán, siempre explicó que no era el autor del atraco. Contra él pesaba solamente la declaración de una testigo que aseguró haberle visto sin el rostro cubierto antes y después del atraco. Pero el testimonio de esta mujer, que tuvo que reconocer vía fotográfica y en rueda de reconocimiento al sospechoso, arroja serias dudas y no resulta definitorio a ojos del juez "dada la evidente falta de asertividad de la testigo". Por tanto, "en ausencia de pruebas materiales incriminatorias como el hallazgo del arma o el dinero sustraído" en posesión del acusado "no existen indicios suficientes para formular la imputación con unos mínimos de racionalidad".

