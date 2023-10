Un musical basado en la historia escrita por Roald Dahl, que fue adaptado al cine en "Un mundo de fantasía" en 1971, con canciones de Leslie Bricusse y Anthony Newle, y de la que Tim Burton, con Johny Depp como protagonista, hizo otra adaptación en 2005. El teatro de la Laboral acoge desde el jueves a las 20.00 horas y hasta el domingo a las 17.00 en la última función, siete pases de "Charlie y la Fábrica de Chocolate", un musical que ofrece una aventura de ilusión, risa y diversión al público, y que se estrenó en el West End de Londres en 2013. "La gente se lo va a pasar muy bien. Esa mentalidad es con la energía que vamos a salir también nosotros", comenta Begoña Álvarez, gijonesa e integrante del reparto de una obra que desgrana algunos detalles que provocará entre el público. "Es un soplo de aire fresco, de colorid, luz y ternura. Y también es risa. Pasas por muchos estados. Y eso es bonito siempre", detalla.

El musical cuenta la historia del joven Charlie Bucket y otros cuatro ganadores del billete dorado. Guiados por los famosos trabajadores de la Fábrica, los Oompa-Loompas, descubrirán el mundo imaginario de Wonka, donde habrá cascadas de chocolate, ardillas locas, un gran elevador de cristal y muchas sorpresas más. "Hay diversión e ilusión, con momentos de reírte, pero también de preguntarte cosas. Porque la obra tiene evidentemente también su moraleja, de cómo nos comportamos según qué estereotipos nos encontramos de familias, que pueden ser llevadas incluso al límite de algo muy caricaturesco, y son llevadas con el mayor humor posible", destaca Begoña Álvarez.

En el musical, la actriz gijonesa se sumergen en el papel de la madre de "Mike Teavee". "Es una mujer que quiere mucho a su hijo, pero se le escapa de las manos, y tiene que llevarlos de cualquier manera, incluso pasando por encima", subraya. Esta parada en Gijón de esta representación sirve para volver a acercar un musical a la ciudad. "Ha sido muy rápido el tema del mundo musical en España. Nos estamos dando cuenta que gusta y que es un ámbito artístico en el que hay un poco de todo", relata, antes de añadir: "Por eso, me parece muy importante llevarlo a todos lo sitios, no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a Madrid". Y añade finalmente sobre su experiencia de girar por todo el país: "El publico es diferente, me fijo mucho en cada provincia cómo es el público, la gente necesita teatro, soltar la mente". A partir del jueves, la Laboral acogerá siete sesiones de un dulce espectáculo.