Esta es la historia de Juan Luis Fernández, el gijonés que necesita una silla de ruedas eléctrica

Doscientos cincuenta gijoneses se unieron ayer por una causa benéfica: conseguir una silla de ruedas eléctrica para Juan Luis Fernández Rodríguez, fiel amigo del artista Nacho Cimadevilla, organizador de la cita. "Fue camionero y le tuvieron que cortar una pierna y el pie derecho", explicó al auditorio Cimadevilla. El "Gran Festival Benéfico" tuvo lugar en el salón de actos del Ateneo de La Calzada y dio para una entretenida tarde musical. Con el precio de las entradas y demás aportaciones, se consiguió lo necesario para la nueva silla del excamionero.

"Vamos a pasar una gran tarde en un festival con connotaciones benéficas", se arrancó Julio César Baragaño, presentador del evento. Baragaño se encargó de dar comienzo al festival y de introducir a los doce artistas que llenaron el salón de canto y ritmo. "Lo que se consiga es para Juan, que se encuentra en un serio e importante grado de minusvalía", explicó el presentador. Nacho Cimadevilla prometió pagarle la silla a Fernández, y así lo hizo, "yo y muchas más gente", comentó el amigo.

La primera artista en subirse al escenario fue Marga Rodríguez, que interpretó en solitario "Hoy tengo ganas de ti". Junto a Emilio Dorado, llevaron los ritmos de cumbia hasta el Ateneo con una segunda canción, "Yo me enamoré". La tarde siguió con Javi El bohemio, que cantó dos temas propios, seguido de Toño Linde y Nacho Cimadevilla a la guitarra, que consiguieron llevarse una gran ovación por parte del público. El campeón de OP Siglo XXI Goyo Suárez tampoco se perdió la cita e interpretó "Violetas imperiales". Suárez no dudó en elogiar el festival benéfico. "Da gusto ver el Ateneo tan lleno, y mucho más si es por una causa como la que nos ocupa hoy". Después de su actuación, el gijonés llamó a "estar ahí para muchas más luchas, por las que yo siempre me brindaré".

El concejal de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumos, Distritos, Cooperación al Desarrollo e Inmigración Guzmán Pendás, tampoco quiso perderse el acto benéfico por Juan Luis Fernández.

La tarde siguió con el dúo "Más que dos", Arancha Miñán y Víctor Cimadevilla. Entre los artistas que llenaron el programa, también se presentó Mina Longo, la también finalista de OPSXXI. Ceferino Otero y Mercedes Ben Salah completaron la cita llena de cantos, música y muchos aplausos, pero, sobre todo, mucha solidaridad.

La cita terminó con la entrega de la silla eléctrica a Juan Luis Fernández, que la recibió entre lágrimas. "La gente se sumó porque era una situación que lo merecía", concluyó su amigo Nacho Cimadevilla.