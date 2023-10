El Pleno de Gijón aprueba la subida del 30% en la tasa de recogida de basuras y de un 5% en los cementerios

No hubo sorpresas en el pleno monográfico para sacar adelante las nuevas ordenanzas fiscales de 2024. El bipartito de Foro y PP consiguieron sacar adelante el incremento en la tasa de recogida de basuras y la sociedad Cementerios de Gijón (Cegisa), las únicas que se modifican frente a la congelación del resto. Toda la Corporación, a excepción de Vox, aprobó el incremento de la tasa de recogida de basuras de 3,5 euros al bimestre para las cuotas domésticas, que se eleva a 4,3 euros en las industriales y a 105 para grandes productores y se concreta en 1,4 euros en la denominada tarifa reducida. Se trata de una subida del 30% en la cuota doméstica y el 33% en el resto que se justifica por el gran incremento de los costes de gestión de residuos que conlleva la nueva normativa estatal y los propios problemas de viabilidad de la empresa, en una crisis sin precedentes tras vaciarse las reservas. En resumen, se traduce en que las familias pasan a pagar 90 euros al año en lugar. de 69.

También la subida de Cegisa contó con el apoyo de la Corporación, a excepción de Vox. En su caso, aumentan las tarifas un 5% para compensar en parte el 22,8% que subió el IPC en los nueve años que estuvieron congeladas, desde enero de 2015. Otra novedad es la implantación progresiva de una cuota de mantenimiento, que de media será un euro al mes y que se limita a las unidades de enterramiento utilizadas a partir de 2024. No se verán afectadas por esa cuota as nuevas adquisiciones hasta que no sean utilizadas ni las adquiridas en años anteriores hasta que no vuelvan a ser usadas.

De menor calado para el bolsillo de los gijoneses, pero cargado de simbolismo político, fueron la votación de los otros dos puntos. Para sacarlos adelante, el gobierno local se apoyó en el "sí" del concejal no adscrito, Oliver Suárez, para conseguir la mayoría absoluta frente al "no" de la banca de la izquierda y Vox. Con esta aritmética, sacó adelante el proyecto que modifica doce ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos, además de la de prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio municipal de agua y alcantarillado. Ya en el plano político, el pleno estuvo marcado por el cruce de acusaciones entre Foro y el PSOE. La concejala de Hacienda, María Mitre, afeó al anterior gobierno que, debido a una "gestión ineficiente y falta de profesionalidad", se habían encontra una mala situación financiera. "No vamos a tapar agujeros con el bolsillo de los gijoneses. Gestionaremos mejor, prestaremos servicios con calidad y mantendremos la salud financiera del Ayuntamiento, sin dejar a nadie atrás. Lo volveremos a hacer sin subir los impuestos, bajándolo en cuanto podamos", prometió Mitre.

Por su parte, la socialista Marina Pineda, acusó a Foro de posicionarse en "un discurso fácil" porque, según advirtió, hacía falta un mayor incremento de los tributos para responder al incremento salarial y de costes. "Pretenden bajar impuestos y subir tasas. Esa es su idea de la justicia fiscal. Que paguen menos quienes tienen más y que todos paguemos la subida de servicios", ahondó, recordando que la subida de Emulsa que se aprobó este martes es idéntica a la que el PSOE propuso el año pasado y que Foro tildó de "hachazo". Los otros partidos de la izquierda, tanto IU como Podemos, también se posicionaron en contra de la congelación general de impuestos, a través de sus portavoces Javier Suárez Llana y Olaya Suárez. Por su parte, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, acusó de "mentir" al gobierno local por incumplir su promesa electoral de no subir ninguna tasa y bajar el IBI.