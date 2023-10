Vox acusa al gobierno de "prevaricar" al mantener al presidente de Divertia

Nuevo capítulo en el caso del edil Oliver Suárez. La que fuera su compañera de partido, la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, exigió ayer a la Secretaría General del Ayuntamiento "el cese inmediato" del concejal no adscrito como presidente de Divertia y la recuperación para su partido de un segundo consejero, tal y como se aprobó en la sesión plenaria del pasado 11 de julio. Lo hizo a través de un contundente escrito de alegaciones en el que, según dice, mantener en el cargo a su excompañero es un "grosero e injustificado quebrantamiento del ordenamiento jurídico susceptible de incurrir en criminalidad". Denuncia que "presenta los caracteres del tipo de prevaricación" porque, según esgrime, el escrito de revocación como consejero de Divertia que presentó el partido supone también su cese como presidente de la sociedad.

La reacción de Álvarez Rouco llega después de que la semana pasada la Secretaría General del Pleno, que encabeza Inmaculada Fernández Gancedo, diese a conocer las conclusiones del informe solicitado sobre Suárez por los partidos de la izquierda que también han forzado la celebración de un pleno extraordinario por ese motivo: PSOE, IU y Podemos. Las alegaciones presentadas por Vox vuelven a insistir en que el edil no puede continuar siendo presidente de Divertia después de que Álvarez Rouco haya presentado un escrito de revocación de su cargo como consejero en dicha sociedad, además del resto de comisiones y organismos en los que también estaba presente en representación de Vox. Un requisito, explica en sus alegaciones Álvarez Rouco, "esenciales para su adquisición", basándose en el artículo 16 de los estatutos de Divertia, que indican que "se podrá delegar este cargo en un concejal del Ayuntamiento que sea consejero".

Es una lectura prácticamente idéntica a la que hicieron los partidos de la izquierda a la hora de exigir el informe a la secretaria municipal. De hecho, es una postura que no comparte Inmaculada Fernández Gancedo. En su escrito, la alta funcionaria pone en valor la resolución de Alcaldía que nombró a Suárez presidente de Divertia en julio explicando que quien ostenta la presidencia "necesariamente debe ser nombrada consejero o consejera miembro del consejo de administración de la empresa". Y ahonda en que, de los ocho consejeros que podía oficializar el Pleno, solo se nombraron siete porque Suárez ya había sido designado por la Alcaldesa a través de una resolución de Alcaldía, aunque Vox lo incluyera junto a Sara Álvarez Rouco en los dos nombramientos a los que tenía derecho, según el reparto de fuerzas.

Fernández Gancedo considera que la revocación que plantea Vox "no es posible puesto que el presidente de la empresa no computa en los ocho consejeros cuya propuesta corresponde al Pleno". El informe también respalda que Vox ahora solo cuente con un consejero en Divertia al haber perdido un concejal, lo que le iguala a Podemos en su nivel de representación. Defiende el documento, además, que la revocación que sí se es correcta es la presentada por Álvarez Rouco por un problema de incompatibilidad al ser diputada en la Junta del Principado. Donde no ahondó la secretara general es en si Oliver Suárez es o no un tránsfuga porque "no es un concepto jurídico" y ese código de conducta política "excede de la aplicación de la normativa vigente".

Desde Vox, a través de su escrito de alegaciones, insisten en que "al grupo municipal se le atribuyen dos consejeros" en el acuerdo plenario y denuncia que se está produciendo una "gravísima obstaculización, entorpecimiento y denegación del ejercicio del derecho-deber" por parte de la Junta de Gobierno al actuar de manera "contraria a la legalidad de aplicación" de los diferentes marcos normativos, lo que consideran un delito de "prevaricación". La fragmentación definitiva del grupo municipal de Vox se produjo en el Pleno de principios de mes, cuando el concejal Oliver Suárez anunció a través de un comunicado que abandonaba su partido y se acogía a la condición de no adscrito.

Fue el desenlace de varios días de declaraciones cruzadas entre Álvarez Rouco y Suárez, distanciados a raíz de la expulsión de Vox del gobierno local. A pesar de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, había anunciado la salida de ambos del gobierno local, tan solo llegó a firmar la revocación de la que antes era concejala de Festejos, área que ahora asume la propia Alcaldía. Horas después del Pleno, Moriyón anunciaba que Suárez se mantenía al frente de Divertia al entender que se había desmarcado de las posturas que propiciaron la expulsión de Vox. El Pleno en el que la Alcaldesa deberá dar explicaciones tendrá lugar el próximo seis de noviembre. La trama aún no está cerrada.