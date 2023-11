"El partido político que gobierne no debería marcar el rumbo de los servicios sociales"

María Jesús Fanjul Mori (Gijón, 1959) vivió el pasado 6 de octubre un día especial, su última jornada laboral. Cerró así una trayectoria de 37 años en la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Se dice pronto.

–¿Qué sensaciones tuvo ese último día?

–Fue emocionante. Es una etapa que se cierra y tengo una sensación agridulce. Ahora toca descansar pero siempre quedan ganas de hacer algo más. Han sido muchos años de vinculación y hacer equipo. Seré una trabajadora social hasta que me muera.

–¿Qué funciones desempeñó?

–Estuve más de 25 años en atención directa, como trabajadora social en los centros de La Calzada, El Llano y El Coto. En El Llano, se creó un equipo para evaluación de situaciones de desprotección infantil. Ya en 2019 vine a la jefatura de inclusión y coordinación de los centros. En los primeros años fue prestar servicio al ciudadano y los últimos, de coordinación y apoyo a mis compañeras. Me sentía legitimada por toda esa trayectoria.

–¿Cómo ha sido tratar mano a mano con la ciudadanía?

–Siempre me ha resultado gratificante y no me quemaba, porque hay que saber cómo distanciarlo de tu vida personal. Las dificultades que la gente tiene te pueden afectar.

–Ha visto en primera persona la evolución de los servicios sociales en la ciudad.

–Antes había unos servicios sociales asistencialistas basados en las necesidades de las personas, pero la gente no los entendía como un derecho social. La sociedad ha cambiado en empleo, modelo de familia, incorporación de la mujer al trabajo, descenso de la natalidad, envejecimiento de la población...

–¿Cuál es el siguiente paso?

–Hay que pensar qué necesita la sociedad y qué podemos facilitar. Hicimos un trabajo de reflexión y participativo sobre el para qué de los servicios sociales. Es necesario acompañar a las personas para que sean capaces de desarrollar su proyecto de vida, uniendo fuerzas con entidades públicas y privadas. Hay que trabajar desde lo comunitario y preventivo, intervenir y no solo hacer gestiones y tramitación. Es un momento ilusionante por los cambios que podemos dar.

–¿Era complicado lidiar con personas con problemas?

–Era duro, pero soy como soy gracias a las personas con las que traté. Me encantaba tener la oportunidad de intentar facilitarle la vida a la gente. Es algo que me cambia porque me doy cuenta de lo afortunada que soy. No todos tienen las mismas oportunidades económicas, culturales de participación o entorno familiar.

–¿Hay algún ámbito en el que sea prioritario volcar esfuerzos?

–Una asignatura pendiente es el tema de vivienda. Hablamos de acompañar a personas y que lleven a cabo su proyecto de vida, y sin alojamiento no es posible. También la pandemia nos puso a la luz que los inmigrantes son un colectivo vulnerable por cómo esta la ley de Extranjería.

–Gijón está tomando medidas contra la soledad no deseada en los mayores. ¿En la buena dirección?

–Los mayores necesitan compañía, establecer lazos y relaciones. El reto es salir de los despachos, intentar que la carga burocrática sea cada vez menor y estar más presente en los barrios, en centros de mayores o en grupos de autoayuda.

–¿Ha habido épocas de estrés?

–Hay momentos duros por las cargas de trabajo. Es complicado gestionarlo y es difícil priorizar. Puede haber una ayuda económica que si no la tramitas, una persona no puede pagar el alquiler.

–¿Por dónde pasa el futuro de los servicios sociales?

–Se nos conoce poco. La gente desconoce los derechos que tiene. Hay que hacer divulgación de qué son los derechos sociales, en qué podemos apoyar, qué podemos ofrecer. Hay que contar con la persona, no posicionarse detrás de una mesa. Tenemos que estar ahí para acompañar.

–¿Los cambios de gobierno afectan en el día a día de la Fundación?

–El partido político no debería marcar el rumbo de los servicios sociales. Cuando llega un nuevo gobierno, los médicos de familia o la sanidad suelen tener la misma estructura. Hay que darle una continuidad al trabajo porque también cooperamos con expertos ajenos a la propia Fundación y vemos experiencias de otras ciudades y comunidades autónomas.