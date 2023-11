El abogado Ricardo Presa ya ha formalizado su candidatura para presidir el Real Club de Golf de Castiello y medirse a Casimiro Ayesta, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Presa cuenta con los apoyos de los dos últimos expresidentes, Juan Carlos Tinturé y Antonio Mortera, y en su carta de presentación de su candidatura asegura que "no quieren volver al frentismo de los últimos cuatro años". Presa asegura que su candidatura representa "una amplia mayoría social" de la entidad deportiva y "sobre todo con una voluntad general de cambiar costumbres enraizadas con los años". En ese sentido, el candidato se ofrece dentro de una lista en la que se habla "no de proponer a un presidente, sino a una junta directiva". "Proponemos que los socios sean los dueños del club y no la junta directiva", remarca.

"Nosotros no vamos a proponer obras como caramelo para obtener unos votos", remarca el texto. Presa promete que todas sus ideas se van a someter a la aprobación de los socios. "Una elección no es una carta blanca que permita a la Junta actual sin control como han sido los últimos años", añade. "No somos una candidatura continuista, postulada por los mismos, proponiendo realizar lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años", declara. Lo que se propone es formular las cuentas no aprobadas, recuperar el campo de golf "en total estado de abandono", hacer un plan director, actualizar los estatutos, consolidar la sección cróquet y recuperar la vida social. Indica Presa que no propondrá ninguna actuación hasta que las cuentas no estén aprobadas.