Muchos sustos por el Samaín

Gijón, sumida en el espíritu de Halloween y el Samaín, experimentó ayer en sus propias carnes el miedo. Una sensación a la que también acompañó la diversión. No eran incompatibles y en Portuarios, en Jove, pudieron dar fe de ello. El túnel del terror invitaba a los intrépidos a recorrer sus entrañas. Minutos de angustia para unos, de entretenimiento para otros. Decenas de personas se animaron a aventurarse en el espacio habilitado en la sede vecinal. Al salir, gritos de todos los colores. "¡Casi me da un infarto!", gritaba un niño. "¡Casi me agarra!", proclamaba otra joven, que estaba entre el estupor y la excitación del momento.

José Manuel Tedín atravesó el túnel junto a su pareja, Sheila Maseda, y a sus hijos Leo y Noa. "Me ha encantado, aunque la niña quería marcharse", afirmaba Tedín, que no duda en que repetirá experiencia. "Es la primera vez que vengo, pero voy a volver", señaló. "Mola que hagan estas cosas para la familia, es una pasada", añadía Maseda. Entre los pequeños, cruce de sentimientos. Leo, de 14 años, lo disfrutó. "Soy un aficionado a las películas de miedo y me gustaron las referencias. Creo que más que miedo, da sustos", comentaba. Noa, de 8 años, lo pasó algo peor. "Me asustó la última parte, había un hombre vestido de negro, pero no recuerdo mucho más", confesaba la pequeña, disfrazada de diablo y que admitió que cerró los ojos por momentos para superar el trance. "El ambiente y caracterización son espectaculares y están muy logrados. Impone", sostuvo Judith Bulté, que realizó el recorrido con sus hijos Lola e Illán Bulté. Adrián Suárez salió del túnel con su hijo Xune en brazos. Estas aventuras había que compartirlas en familia. Mientras, Óscar Ríos y su hijo Breixo miraban desde la distancia. El pequeño, de ocho años, había sufrido los sustos del túnel en la pasada edición, así que pasaba olímpicamente de repetir. No obstante, la cita era obligada. "Voy disfrazado de muerte", declaraba. "Ahora está cansado porque lleva todo los días disfrazándose y está en el tiempo de descuento", bromeaba Óscar Ríos. El Llano lo pasó de miedo en el inicio de las fiestas de Samaín organizadas por la asociación vecinal La Serena. La actividad en la plaza 3 de abril arrancó por la tarde con un taller de pintacaras al que siguió un pasacalles y el clásico truco o trato para que los más pequeños se llevaran algo dulce a la boca. La Güestia protagonizó, por su parte, un recorrido por distintos lugares del barrio. Partió de la sede vecinal y culminó su trayecto en la carpa festiva, donde una multitud le aguardaba. Carolina Díaz, quien fuera directora del colegio Ramón Menéndez Pidal –La Escuelona– y recién jubilada, se encargó de pronunciar el pregón de inauguración de los festejos. En El Coto, un gran truco o trato movilizó a decenas de niños. En Cimadevilla tampoco se quedaron cortos para conmemorar Samaín. Los niños recargaron energías con una merienda antes de desfilar por el barrio Alto ataviados con sus mejores galas siniestras. Y, de paso, pedían educadamente un dulce en las puertas de las casas. También aprendieron a "fabricar" pócimas y cócteles exentos, obviamente, de alcohol. Sus disfraces se batieron en duelo en un concurso, en el marco de unas actividades impulsadas por las familias del AMPA del colegio Honesto Batalón con el apoyo de la asociación vecinal de Cimadevilla y de su comisión de juventud. En los centros educativos también proliferaron los sustos, los disfraces y las ganas de combinar la diversión con el miedo. El colegio Miguel de Cervantes tenía preparada una programación muy variada que empezó con un tradicional truco o trato. También hubo espacio para premiar las mentes más creativas con galardones a los mejores microrrelatos de terror, escobas, sombreros y calabazas. El plato fuerte fue el túnel del terror. Las carreras se sucedían entre los estudiantes, que huían despavoridos de maléficas criaturas cuyo único fin era espantarlos. Los colegios Laviada, Jovellanos, Santa Olaya, Jacinto Benavente, Nicanor Piñole, Noega o la escuela infantil Gloria Fuertes se sumaron a las celebraciones en una jornada en la que la ciudad pasó mucho miedo... pero intencionado.